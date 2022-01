Nonostante le quarantene, i lockdown e le restrizioni alla libertà di movimento legate alla pandemia abbiano pesantemente segnato gli ultimi due anni, continua a crescere negli utenti la voglia di mantenersi in forma e di muoversi. Forse le restrizioni sono proprio una delle cause di questa voglia crescente, che per molti rappresenta una valvola di sfogo e un metodo per ricaricare le energie mentali.

La situazione di cui parliamo è quella fotografata dal Garmin Connect Fitness 2021, l’annuale report che ha preso in considerazione i dati raccolti dai milioni di utenti Garmin che ogni giorno si allenano in casa o all’aperto. Che si parli di yoga o di running, di nuoto o ciclismo, quasi tutte le categorie prese in esame hanno fatto segnare una crescita a due cifre rispetto al 2020. A questo proposito Joe Schrick, vicepresidente del settore fitness di Garmin, ha affermato:

“Di fronte alle continue limitazioni e all’emergere di nuove varianti di COVID-19, gli utenti Garmin hanno registrato un numero record di attività legate al fitness nel 2021. Conoscevamo già la natura votata alla performance dei nostri utenti, e i dati dimostrano che nemmeno una pandemia globale riesce a ostacolare il loro implacabile desiderio di “Beat Yesterday“»

Va detto che la pandemia ha in qualche modo condizionato le attività, tanto da far raddoppiare il numero di allenamenti indoor rispetto a quelli outdoor. Le sessioni di fitness al chiuso, in casa o in palestra, sono cresciute del 20,54%, con pilates e yoga a fare da traino. La prima ha visto le proprie sessioni crescere del 108,3%, la seconda del 45,55%, numero davvero significativi.

Crescono anche gli esercizi di respirazione, sempre più indispensabili per tenere sotto controllo lo stress, ma anche gli esercizi svolti in mezzo alla natura sono in crescita, testimoniando la voglia di uno stile di vita più salutare e rilassato.

In Europa è stato registrato un forte aumento delle corse in bici, in particolare con attività gravel e su sentieri, che hanno osservato una crescita molto importante. E non manca lo yoga, sempre più utilizzato per mantenere in forma il corpo e lo spirito. La bici, in particolare il gravel, è stata l’attività con maggiore crescita in tutto il pianeta, anche se in Sud America gli utenti hanno preferito le corse su sterrato e sentieri, e gli appassionati in America e Asia hanno puntato molto su yoga e nuoto.

Il tutto, almeno per quanto riguarda i dati di questo studio, con uno smartwatch Garmin al polso.

Leggi anche: Venu 2 Plus e vívomove Sport, i due nuovi smart/sportwatch di Garmin