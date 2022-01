In maniera del tutto silenziosa, Apple ha rilasciato l’estensione di Shazam per il browser Chrome. Come l’app classica, questa può essere utilizzata per identificare i brani in riproduzione, proprio come avviene con la medesima app sui dispositivi mobili.

Cronologia, ascolto, e anche qualche problema con Shazam per Chrome

Non c’è una data certa, ma sembrerebbe che l’estensione sia stata resa disponibile già a fine 2021. Non si sa neanche con certezza perché Apple non abbia pubblicizzato la sua pubblicazione, a parte che sul sito di Shazam, ma si ipotizza che ciò dovrebbe essere dovuto a problemi con l’utilizzo del servizio. Per alcuni utenti, l’estensione non sembra funzionare affatto, con molteplici recensioni che sottolineano diversi malfunzionamenti. Per vari utenti infatti Shazam non riconosce alcun brano, mentre per altri funziona come previsto.

Problemi a parte, cosa offre? L’estensione, previo accesso col proprio account, dà la possibilità di riprodurre il brano tramite Apple Music (con gli abbonati che possono avere un ascolto completo), di accedere all’intera cronologia delle canzoni riconosciute in modo tale da avere traccia dei brani identificati, con tanto di testi, video musicali e altro per gli abbonati al servizio di streaming audio della mela.

Come detto prima, il servizio purtroppo non è esente da problemi, ed Apple potrebbe avere aggiornamenti in arrivo per la sua estensione di Chrome, in modo tale da garantire un corretto funzionamento per tutti gli utenti.

Se siete soliti utilizzare il browser di Google e volete provare l’estensione, potete farlo scaricandola dal Chrome Web Store. Se l’avete già scaricata e utilizzata, fateci sapere tramite un commento se a voi funziona come previsto.

