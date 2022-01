Il Wi-Fi 6 rappresenta già un significativo passo avanti rispetto ai precedenti standard, in quanto in grado di offrire prestazioni migliori anche in strutture densamente popolate.

Esiste già anche il Wi-Fi 6E che offre un throughput migliore grazie allo sfruttamento della frequenza di 6 GHz piuttosto che da 5 GHz o 2,4 GHz, ma evidentemente nemmeno questo basta ai membri di Wi-Fi Alliance che hanno annunciato un’altra iterazione dello standard Wi-Fi durante il CES 2022.

Wi-Fi 6 Release 2 promette una maggiore efficienza energetica e prestazioni ancora migliori

Il nuovo standard Wi-Fi 6 Release 2 punta a offrire una maggiore efficienza energetica e prestazioni ancora migliori in contesti ad alta densità di traffico.

Un punto culminante della nuova versione del Wi-Fi 6 è sicuramente il supporto per MIMO multiutente in uplink, che consente ai dispositivi collegati di caricare contenuti contemporaneamente su un punto di accesso come un router.

Ciò rende i caricamenti più veloci e affidabili anche da più persone contemporaneamente e migliora ulteriormente la latenza per i giochi e le videoconferenze.

Wi-Fi 6 Release 2 offre inoltre miglioramenti del consumo energetico grazie a nuove modalità a basso consumo e sospensione che solitamente sono fattori cruciali per i prodotti alimentati a batteria.

I miglioramenti del consumo della batteria saranno rivolti principalmente i dispositivi domestici della smart home, ma è lecito aspettarsi che anche gli smartphone trarranno qualche vantaggio dalla sfilza di miglioramenti in arrivo con il nuovo standard.

Le funzionalità di Wi-Fi 6 Release 2 si applicano a tutte le bande supportate dallo standard, inclusi 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, ma il fatto che il nuovo standard sia destinato a migliorare sia Wi-Fi 6 che 6E non può che creare confusione.

