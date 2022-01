Lenovo ha rilasciato diversi orologi intelligenti negli ultimi anni e l’ultimo è Lenovo Smart Clock 2 che è stato lanciato solo pochi mesi fa. Ciononostante l’azienda ha una nuova versione in cantiere, ma è priva di Google Assistant.

Lenovo ha annunciato alcuni nuovi prodotti durante il CES 2022 tra cui Lenovo Smart Clock Essential che presenta un design simile a Lenovo Smart Clock 2, ma con il display dell’orologio a LED standard al posto di un touchscreen e con Amazon Alexa anziché Google Assistant.

Caratteristiche di Lenovo Smart Clock Essential

Lenovo Smart Clock Essential è disponibile nei due colori “Misty Blue” e “Clay Red”, entrambi con rivestimento in tessuto morbido al tatto. Proprio come Smart Clock 2, non è presente la fotocamera e nemmeno un interruttore “Mute” sul retro.

Lenovo definisce il prodotto come ideale da posizionare sul comodino, in quanto è sufficiente toccarlo per annullare o posticipare una sveglia e non disturba il sonno grazie allo schermo che regola automaticamente la sua luminosità.

Lenovo Smart Clock Essential permette inoltre di controllare le previsioni meteo, la temperatura e l’ora anche dall’altra parte della stanza grazie all’ampio display e alla possibilità di chiedere semplicemente ad Alexa. Sarà possibile modificare le impostazioni dell’orologio sia tramite il dispositivo stesso che attraverso l’app Alexa.

Lenovo sta anche producendo alcuni accessori per questo Smart Clock, tra i quali un “Ambient Light Dock” che può visualizzare colori a tinta unita, effetti arcobaleno o di illuminazione con colori che variano ritmicamente di intensità. Lenovo afferma anche che il prodotto sarà compatibile con il caricabatterie wireless creato per Smart Clock 2.

Disponibilità e prezzi di Lenovo Smart Clock Essential

Lenovo Smart Clock Essential sarà disponibile alla fine di questo mese a un prezzo di 59,99 dollari, 10 in più rispetto al prezzo originale di Lenovo Smart Clock 2, mentre l’Ambient Light Dock sarà in vendita nel primo trimestre del 2022 al prezzo di 29,99 dollari.

