Durante il CES 2022 di Las Vegas HP ha presentato tante novità non solo in ambito gaming (ne parliamo nell’altro articolo). Il noto produttore ha infatti svelato nuovi notebook, come gli Elite Dragonfly (anche in versione Chromebook), EliteBook x360, EliteBook G9 600/800 e 1000 Series, e ProBook 440 e 450, ma anche la workstation HP Z2 Mini G9 e ZBook Firefly G9, HP ENVY Desktop PC e ENVY All-In-One e i monitor Z40c G3, Z34c G3 Curved, E24m, E27m, E34m e i monitor con webcam M24 e M27.

Insomma, di novità ce ne sono parecchie: andiamo a scoprirle più da vicino.

Le novità HP del CES 2022: ecco i notebook Elite Dragonfly ed Elite Dragonfly Chromebook

In questi tempi la disponibilità di un prodotto comodo da portare con sé, ma al contempo completo e performante può fare la differenza in ambito lavorativo. Ed è proprio a questo che pensa HP con i nuovi Elite Dragonfly G3 con Windows 11 ed Elite Dragonfly Chromebook Enterprise.

HP Elite Dragonfly G3 è un notebook leggero (meno di 1 kg di peso) proposto nelle colorazioni Slate Blue e Natural Silver. Offre uno schermo da 13,5″ pollici con rapporto 3:2 pensato per la produttività e un audio firmato Bang & Olufsen con Dynamic Voice Leveling e riduzione del rumore 2.0 basata sull’Intelligenza Artificiale. Con HP Wolf Security for Business viene fornita protezione contro i malware e i tentativi di hacking.

La versione Chromebook Enterprise dispone ovviamente del sistema operativo Chrome OS ed è il primo dispositivo di questo tipo con trackpad tattile. Offre una fotocamera da 5 MP per le videochiamate, quattro speaker Bang & Olufsen, cerniera per la rotazione a 360 gradi e compatibilità con il pennino magnetico. Si tratta del primo Chromebook a fare parte della famiglia Intel vPro.

Le novità per le serie HP EliteBook x360, EliteBook e ProBook

Le novità lato notebook proseguono con HP EliteBook x360 1040 G9 ed EliteBook 1040 G9, prodotti pensati per unire prestazioni e leggerezza per l’utilizzo in qualunque situazione. Offrono schermi 16:10, fotocamere da 5 MP per le videochiamate, sensori IR e audio immersivo.

Abbiamo poi la serie HP EliteBook 800 G9, composta dai modelli x360 830 G9, 830 G9, 840 G9 e 860 G9, con chassis ultra slim, schermi 16:10, fotocamere da 5 MP, audio Bang & Olufsen e connettività 5G opzionale. Chiude le novità della gamma EliteBook la serie 600 G9, composta dai modelli 630 G9, 640 G9 e 650 G9: si tratta di prodotti potenti, facili da gestire e sicuri, ideali per gli ambienti IT esistenti e per gli utenti che hanno bisogno di lavorare ovunque. Infine arrivano le novità della serie HP ProBook 400 G9, che combinano design leggeri e aggiornabili con prestazioni consistenti, sicurezza e durabilità.

Ci sono anche HP ENVY Desktop PC, ENVY All-in-One, HP Z2 Mini G9 e ZBook Firefly 14/16 G9

HP ENVY Desktop PC e HP ENVY All-In-One sono i modelli pensati per i creatori di contenuti, da utilizzare come hub centrale per imparare, creare e gestire ogni aspetto. Risultano compatibili con la funzionalità Duet per utilizzare tablet, smartphone e altri PC come secondo display, e con HP QuickDrop, un’app per il trasferimento di file tra dispositivi. Il Desktop può essere collegato fino a un massimo di 4 monitor 4K allo stesso tempo e offre processori fino a processori Intel Core i9 12th gen, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e ovviamente Windows 11. Il modello All-In-One mette a disposizione uno schermo da 27 pollici a risoluzione 4K e una fotocamera magnetica staccabile.

HP Z2 Mini G9 è invece una mini workstation, la più potente al mondo secondo quanto riferito dal produttore. È un prodotto dedicato a graphic designer, architetti e altri professionisti che dispongono di poco spazio e che al contempo non vogliono sacrificare le performance. Risulta equipaggiata con schede grafiche NVIDIA RTX e processori Intel Core K-series.

Restiamo sulle workstation, questa volta portatili, con HP ZBook Firefly 14 G9 e ZBook Firefly 16 G9: offrono schermi 16:10 da 14 o 16 pollici, webcam con IA, processori Intel Core di ultima generazione, GPU NVIDIA T550 e fino a 64 GB di memoria.

Le novità tra i monitor: ecco E24m, E27m, E34m, M24, M27, Z34c G3 e Z40c G3

Il CES 2022 di HP non poteva lasciare indietro i monitor, e infatti sono parecchie le novità anche sotto questo punto di vista. Troviamo HP E24m, E27m e E34m pensati per le conferenze, HP M24 e M27 con webcam integrata e gli schermi curvi HP Z34c G3 e Z40c G3.

HP E24m, E27m e E34m sono i più avanzati monitor pensati per i meeting, con webcam da 5 MP ruotabile, Windows Hello, microfoni per la cancellazione del rumore e speaker frontali integrati. Sono Zoom Certified e dispongono di connettività USB Type-C e di HP Eye Ease per proteggere gli occhi dalla luce blu.

Gli HP M24 e M27 Webcam Monitor sono pensati più per restare in contatto con la famiglia e gli amici grazie alla fotocamera da 5 MP integrata, speaker frontali e microfono con cancellazione del rumore; abbiamo connettività USB Type-C e la compatibilità con i Chromebook assicurata grazie all’apposita certificazione.

Chiudono il capitolo monitor gli HP Z34c G3 e Z40 G3 curvi, pensati per i creatori di contenuti e per chi vuole sostituire il proprio setup con doppio schermo con un unico e immersivo pannello. Il modello Z40c G3 è il più grande monitor per conferenze con webcam 4K integrata: parliamo di un 40″ 5K:2K con Thunderbolt 3 e HP Device Bridge 2.0.

Prezzi e uscita delle novità HP del CES 2022

Ecco le informazioni diffuse da HP per quanto riguarda i prezzi e le date di uscita delle novità appena presentate durante il CES 2022. I prezzi sono stati rilasciati in dollari e sono disponibili solo per i prodotti in arrivo a breve.

HP Elite Dragonfly G3 da marzo 2022 (prezzo da annunciare)

HP Elite Dragonfly Chromebook (anche Enterprise) da aprile 2022 (prezzo da annunciare)

HP E24m, E27m, E34m Conferencing Monitor da gennaio 2022 a rispettivamente 399, 549 e 699 dollari

HP M24 e M27 Webcam Monitor da gennaio 2022 a 319,99 e 359,99 dollari

HP EliteBook x360 1040 G9 e HP EliteBook 1040 G9 da marzo 2022 (prezzo da annunciare)

HP EliteBook x360 830 G9, EliteBook 830 G9, 840 G9 e 860 G9 da marzo 2022 (prezzo da annunciare)

HP EliteBook 630 G9, 640 G9 e 650 G9 da marzo 2022 (prezzo da annunciare)

HP ProBook 440 G9 e 450 G9 da marzo 2022 (prezzo da annunciare)

HP ENVY Desktop PC dalla primavera 2022 (prezzo da annunciare)

HP Z2 Mini G9 da marzo 2022 (prezzo da annunciare)

HP Z34c G3 Curved Display e HP Z40c G3 Curved Display da gennaio 2022 a 949 e 1499,99 dollari

