Oramai da diversi mesi si attende l’esordio in Italia nel settore della telefonia fissa di Iliad ma, fino a questo momento, l’operatore non ha ancora annunciato quando ciò avverrà, limitandosi a fare sapere che il traguardo è sempre più vicino.

All’inizio di quest’anno le previsioni parlavano di un possibile esordio già intorno all’estate ma, a quanto pare, Iliad ha dovuto fare i conti con problemi organizzativi che l’hanno spinta a posticipare il lancio della sua offerta fissa.

Del resto, considerano l’elevato livello di competitività di questo settore, Iliad è consapevole di non poter lasciare nulla al caso e di non potersi permettere il rischio di commettere errori, in quanto potrebbero pregiudicare il suo futuro in questo specifico segmento del mercato della telefonia.

Iliad sempre più vicina all’esordio nella telefonia fissa

Da mesi oramai si susseguono le notizie che ci raccontano dei preparativi di Iliad per il suo esordio nella telefonia fissa, inclusi gli accordi stretti con le aziende che dovranno fornire l’infrastruttura di rete (ossia Open Fiber e FiberCop) e la scelta del modem che sarà proposto ai clienti per poter navigare sul Web e fruire dei vari servizi Internet.

Per quanto riguarda il sistema di attivazione delle offerte di telefonia fissa di Iliad, l’operatore dovrebbe puntare sia sul proprio sito Web (che dovrebbe consentire agli utenti anche la verifica della copertura del servizio attraverso l’inserimento del proprio indirizzo) che sulla struttura già esistente per le offerte mobile (e che include gli store fisici sparsi per il Paese, i corner e le SIMBOX).

Nelle ultime settimane il team di Iliad ha nuovamente fatto intendere che il lancio della propria offerta per la telefonia fissa è ormai imminente ma ad oggi una finestra temporale non è stata fornita.

I più ottimisti si augurano di assistere all’esordio ufficiale dell’operatore telefonico francese già nel primo trimestre del 2022. Staremo a vedere.