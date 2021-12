Se siete in ferie o in vacanza, non prendete appuntamenti per domani mattina, e mettete la sveglia verso le otto. In questo modo avrete tempo per svegliarvi, fare una ricca colazione prima di piazzarvi sul divano per assaporare il primo episodio di The Book of Boba Fett, la nuova serie TV facente parte dell’universo di Star Wars, che debutta su Disney+.

Trama di The Book of Boba Fett

Le vicende narrate nella serie TV The Book of Boba Fett seguono le vicissitudini del cacciatore di taglie, mostrandoci quello che gli è accaduto tra gli eventi occorsi in The Empires Strikes Back e la seconda stagione di The Mandalorian.

Ritroviamo dunque Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Ming-Na Wen che torna a vestire i panni della mercenaria Fennec Shand, intenti a prendere possesso del sindacato del crimine di Jabba the Hutt. A differenza del vecchio padrone, che intendeva governarlo con il terrore, Boba Fett e la sua partner intendono importi conquistandosi il rispetto del crimine galattico.

Scenario principale delle avventure è ovviamente il pianeta Tatooine, anche se non mancheranno viaggi nell’ intera galassia nel tentativo di raggiungere l’obiettivo prefissato, operazione tutt’altro che semplice.

La serie spiegherà anche come ha fatto il cacciatore di tagli più famoso della galassia a sopravvivere al Sarlacc in cui era finito nel corso di The Return of the Jedi? Grazie alla seconda stagione di The Mandalorian abbiamo scoperto come sia riuscito a rientrare in possesso della propria armatura, ora non ci resta che metterci comodi e scoprire cosa ci riserva The Book of Boba Fett.

Gli episodi di The Book of Boba Fett

La prima stagione di The Book of Boba Fett è composta da soli sette episodi e al momento non ci sono indicazioni relative a nuove stagioni in arrivo. La prima puntata è in programma per domani, 29 dicembre e le successive saranno rilasciate ogni mercoledì fino al 9 febbraio, quando andrà in onda la settima e ultima puntata della serie.

Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti e sarà disponibile nella prima mattinata, verosimilmente attorno alle 9, nella sezione Star Wars di Disney+. Tre episodi sono stati diretti da Robert Rodriguez (Sin City, Alita: Battle Angel), mentre gli altri episodi sono diretti da Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2), Bryce Dallas Howard (attrice nella serie Jurassic World), Dave Filoni (Avatar: The last Airbender, Star Wars: The clone Wars), Steph Green e Kevin Tancharoen (Agent of S.H.I.E.L.D).

Come vedere The Book of Boba Fett

Come tutti i contenuti dell’universo Star Wars, anche The Book of Boba Fett è un’esclusiva Disney, che lo propone sulla propria piattaforma di streaming Disney+. È pertanto necessario essere abbonati per poter seguire tutti e sette gli episodi, insieme ovviamente a tutti gli altri contenuti di Star Wars, a partire dai nove film della saga più famosa di tutti i tempi.

Se non siete ancora abbonati potete farlo utilizzando il link sottostante al prezzo di 8,99 euro al mese o di 89,90 euro all’anno, per avere due mesi gratis.

