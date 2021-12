Google TV ha fatto capolino su tantissime televisori, ma su pochissimi stick e streaming box. Questa settimana Mecool, un partner di Android TV poco noto, ha annunciato il sua primo streaming stick con Google TV chiamata KD3.

Mecool KD3 è uno streaming stick con qualche pro e diversi contro

Mecool KD3 è un dispositivo che adotta il vero form factor di uno streaming stick, con uscita HDMI e supporto 4K, simile al Google Chromecast. Proprio da quest’ultimo ha ereditato un tallone d’Achille abbastanza dolente. Il dispositivo integra 2 GB di RAM e 8 GB di spazio d’archiviazione, abbastanza per eseguire Google TV, ma con gli stessi limiti di installazione delle app presenti sul Chromecast con Google TV. Altro punto negativo è l‘ingresso di alimentazione microUSB il che lo rende difficile da consigliare, considerando che altri prodotti come quello di Google o la gamma Onn di Walmart, hanno USB type-c.

Ci sono anche degli aspetti positivi come la versione software installata, ovvero la Android TV OS 11 – Chromecast è ancora fermo ad Android 10 – e l’uso di un chip Amlogic S905Y4 che supporta la decodifica AV1. Molto bello è anche il telecomando di KD3, con il suo design minimale che riprende quello di Google.

Il dispositivo, a differenza di altri prodotti da Mecool, è certificato per Netflix e Amazon Prime Video, ma supporta solo i formati HDR10 e HLG, mentre manca il supporto per Dolby Vision HDR. Ancora non si hanno dettagli sul prezzo, perciò non ci resta che aspettare per poter dare una valutazione a questo prodotto.

