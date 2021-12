Natale è oramai arrivato e non c’è più tempo per acquistare regali da mettere sotto l’albero. Le offerte, però, non mancano di certo ed Amazon, per questi giorni di festività, propone in sconto le ottime OnePlus Buds Z2. Gli auricolari wireless di OnePlus sono disponibili con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino. Completando l’acquisto in questi giorni di Natale, inoltre, la consegna è prevista prima della fine dell’anno. Ecco i dettagli sull’offerta di oggi:

OnePlus Buds Z2 in offerta a 69,99 euro su Amazon

È l’occasione giusta per acquistare le ottime OnePlus Buds Z2. Le cuffie wireless di OnePlus, infatti, sono protagoniste delle offerte Amazon di oggi. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare le Buds Z2 al prezzo scontato di 69,99 euro. Si tratta di uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino di 99 euro. Da notare, inoltre, che in offerta c’è sia il modello Obsidian Black che quello Pearl White. Ecco i link per sfruttare subito l’offerta proposta da Amazon:

Ricordiamo che le OnePlus Buds Z2 possono contare sulla cancellazione del rumore attiva a 4 dB e calibrazione per la riduzione del rumore e del vento. È presente il supporto Dolby Atmos per ottenere il massimo delle prestazioni audio. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, il dato dichiarato da OnePlus è di 38 ore e grazie al supporto alla Flash Charge bastano 10 minuti di ricarica per poter beneficiare di 5 ore di ascolto continuato.

Le OnePlus Buds Z2, inoltre, possono beneficiare della certificazione IP55 con la custodia che è certificata IPX4. Da notare anche la presenza del supporto Fast Pair di Google che garantisce una connessione praticamente istantanea tra gli auricolari wireless ed il proprio smartphone. Considerando le specifiche ed il prezzo disponibile grazie alla nuova offerta Amazon, le OnePlus Buds Z2 possono davvero rappresentare la scelta giusta per chi sta cercando, in questo momento, degli auricolari wireless affidabili e convenienti.

Chi è in cerca di un prodotto di fascia superiore può dare un’occhiata anche all’offerta dedicata alle OnePlus Buds Pro, proposte con un leggero sconto da Amazon rispetto al listino. In questo caso, l’offerta consente di acquistare le cuffie ad un prezzo di 131,80 euro. Ecco il link per l’offerta:

Acquistate OnePlus Buds Pro su Amazon