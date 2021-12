OPPO Band Sport AC Milan Edition è disponibile all’acquisto in preordine sull’OPPO Store a partire da oggi. La nuova smartband, che già ha fatto parte dei bundle in edizione limitata proposti il mese scorso con la AC Milan Capsule Collection, è acquistabile a un prezzo di lancio scontato.

Tifosi rossoneri, ecco la OPPO Band Sport AC Milan Edition

Non arriverebbe in tempo per Natale, ma siamo sicuri che i tifosi del Milan apprezzerebbero come regalo la nuova smartband del produttore cinese, che ricordiamo essere Official Mobile Partner della squadra. Si chiama OPPO Band Sport AC Milan Edition ed è una particolare versione della OPPO Band Sport lanciata lo scorso marzo.

Dal punto di vista hardware e software non ci sono cambiamenti: troviamo un display AMOLED da 1,1 pollici a risoluzione 292 x 126, connettività Bluetooth 4.2, 12 modalità di allenamento tra cui scegliere, batteria da 100 mAh che offre fino a 12 giorni di autonomia, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), monitoraggio del battito cardiaco (a riposo o in allenamento), analisi del sonno, più di 40 quadranti tra cui scegliere, resistenza all’acqua fino a 50 metri e non solo.

È il lato estetico della smartband OPPO a cambiare, con un cinturino nero dotato di logo AC Milan rosso sotto allo schermo e ampio hashtag #wethemany (sempre in rosso e sul cinturino).

Prezzo e disponibilità di OPPO Band Sport AC Milan Edition

La OPPO Band Sport AC Milan Edition è disponibile in preordine sull’OPPO Store al prezzo promozionale di 39,99 euro (anziché 49,99). Gli ordini saranno spediti a partire dal 10 gennaio 2022.