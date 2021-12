Il brand cinese OPPO non è più solo associato agli smartphone nella mente dei consumatori, nonostante gli ultimi top di gamma OPPO Find X3 Pro e OPPO Find N, tra le file dei suoi prodotti sia annoverano anche cuffie Bluetooth, smartwatch come OPPO Watch, occhiali AR come OPPO Air Glass e televisori. Proprio tra i dispositivi di intrattenimento domestico per eccellenza, quest’anno il brand ha aggiunto al suo portfolio la serie K9.

Ora è stato diffuso un nuovo brevetto depositato da OPPO riguardante una Smart TV dal design particolarmente innovativo.

Nuovo design per la futura Smart TV di OPPO

Il brevetto è stato inizialmente depositato il 9 novembre 2020 presso in CNIPA (China National Intellectual Property Administration) da Guangdong Oppo Mobile Telecommunications, la pubblicazione è avvenuta il 14 settembre 2021 e in seguito è stato inserito nel Global Design Database del WIPO (World Intellectual Property Office) in modo da tutelare il produttore del nuovo design a livello mondiale.

Il documento, che potete visionare qui, contiene un totale di 16 immagini del prodotto, dalle quali si evince come il nuovo televisore sia totalmente differente da tutti gli altri finora commercializzati dal brand. Presenta un design moderno e sottile, lo schermo è caratterizzato da bordi molto stretti e sembra inserito in una sorta di grande cornice sottostante, quasi come se fosse un contenitore per la Smart TV. Assomiglia vagamente alla TV arrotolabile LG SIGNATURE, anche se dal brevetto non sembra trattarsi di un display del tipo roll-up, quanto più di un pannello standard.

Trattandosi di un brevetto di design, non vi sono al momento informazioni circa le altre specifiche di cui potrà essere dotato. Al contempo non è dato sapere se e quando OPPO annuncerà questa nuova Smart TV né in quali mercati verrà eventualmente commercializzata.