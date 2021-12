Revolut annuncia in via ufficiale il lancio di Google Pay per i clienti Revolut Junior in Italia. I giovanissimi utenti della fintech potranno, quindi, effettuare pagamenti contactless con il proprio dispositivo Android in tutta semplicità e con la massima sicurezza. Non sarà necessario avere con sé la carta Revolut per effettuare il pagamento. L’intera transazione potrà essere gestita tramite il proprio smartphone Android che dovrà essere abilitato all’utilizzo di Google Pay. Per completare la registrazione al servizio sarà necessario avere un account Google.

I pagamenti tramite Google Pay sono ampiamente accettati. È possibile pagare utilizzando il proprio smartphone e Google Pay in supermercati, farmacie, ristornati, bar, negozi e molti altri esercenti. Il servizio è utilizzabile anche per acquisti online, senza la necessità di dover inserire ogni volta i dati della carta di pagamento. Per i clienti Revolut Junior, inoltre, il lancio di Google Pay comporterà un ulteriore incremento della sicurezza.

Revolut ha sottolineato come la scelta di introdurre Google Pay per i clienti Junior sia frutto dei numerosi feedback ricevuti in questi mesi dai propri clienti e della volontà di sostenere, al massimo, le transazioni cashless. Tara Massoudi, Head of Product di Revolut Junior, afferma: “Ci stiamo muovendo verso una società senza contanti e la pandemia ha accelerato ancora di più le tendenze dei pagamenti digitali. Abbiamo fatto molta strada dai salvadanai riempiti con contanti e monete, i bambini hanno bisogno di nuovi strumenti per evolversi e adattarsi al cambiamento”

Cos’è Revolut Junior

Revolut Junior è un conto per bambini e ragazzi (dai 6 ai 17 anni) direttamente collegato al Conto Revolut dei propri genitori. Si tratta di una soluzione sviluppata da Revolut per consentire ai giovanissimi di effettuare i pagamenti e sviluppare correte abitudini finanziarie. Al conto, direttamente alimentato dai genitori, viene abbinata una carta Revolut prepagata da utilizzare per pagamenti, online e in negozio, e prelievi di contante.

Tramite l’app Revolut è, inoltre, possibile controllare il saldo e le transazioni effettuate. Con il supporto a Google Pay, sarà possibile pagare in modo ancora più semplice, registrando la carta all’interno del servizio di pagamento di Google. Per i genitori c’è la possibilità di aprire un nuovo Conto Revolut direttamente online, in pochi passaggi. A disposizione della clientela, la fintech propone quattro diversi conti a partire dalla versione Standard (gratuita) e fino ad arrivare alle versioni più complete Plus, Premium e Metal.