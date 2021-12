Zepp Health, azienda che ingloba i dispositivi Amazfit e Zepp, ha riferito che le sue spedizioni globali hanno visto un’impennata nel terzo trimestre di quest’anno.

Spedizioni aumentate in tantissimi Paesi, anche in Italia

La notizia arriva da IDC nel suo rapporto intitolato “Q3 2021 Quarterly Wearable Device Tracker”. Secondo il rapporto, Zepp e Amazfit hanno visto un notevole aumento delle spedizioni, registrando la crescita più alta tra i primi cinque leader in termini di vendita. Si è classificata al primo posto in Brasile, Repubblica Ceca, Russia e Indonesia, raggiungendo una quota di mercato superiore al 30% nei primi due Paesi.

Anche in altre nazioni la situazione è molto rosea, con il 20% di quota di mercato in Italia, Thailandia e Spagna, mentre in Messico si è aggiudicata il terzo posto, il quarto in Germania, Corea del Sud e Giappone, e quinto in India e Arabia Saudita. Questo incremento è dovuto soprattutto ad eventi promozionali durante il Black Friday e del Cyber Monday su Amazon.

Durante questo periodo l’azienda ha lanciato offerte che hanno permesso non solo di incrementare le vendite, ma anche di aggiudicarsi il riconoscimento Amazon’s Choice, grazie ad Amazfit GTR 3 (ecco la nostra recensione) che si è rivelato fra i più venduti sulla piattaforma.

