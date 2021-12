Amazfit annuncia l’arrivo di nuovi sconti natalizi, validi fino al 24 dicembre 2021. Le offerte riguardano Amazfit GTS e Amazfit GTS 2 mini e si aggiungono alle numerose altre già disponibili sullo store ufficiale: andiamo a scoprirle insieme.

Smartwatch per tutti con le offerte di Natale Amazfit, valide fino alla Vigilia

Se volete fare un regalo di Natale a una persona molto attiva, o che magari avrebbe bisogno di una spinta in più per fare un po’ di attività fisica, potreste considerare le proposte Amazfit, disponibili fino al 24 dicembre 2021 in diversi punti vendita.

Amazfit GTS 2 mini offre ad esempio 70 modalità sportive, quadranti personalizzati, funzionalità smart come il monitoraggio del livello di ossigenazione del sangue, assistente Alexa integrata e autonomia fino a 14 giorni. Può essere acquistato in offerta al prezzo consigliato di 69,99 euro presso gli store fisici e online di Euronics, Expert e Trony.

In alternativa, a un prezzo simile potete trovare Amazfit GTS, disponibile in sei diverse varianti di colore per tutti i gusti: lo smartwatch è acquistabile nei negozi fisici e online Unieuro al prezzo consigliato di 59,99 euro.

Se non siete ancora soddisfatti potete dare uno sguardo alle offerte disponibili sul sito ufficiale Amazfit fino al 26 dicembre 2021, come ad esempio:

Per scoprire tutte le proposte natalizie a disposizione sul sito Amazfit potete seguire il link qui di seguito.

