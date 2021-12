Da qualche ora a questa parte, un nuovo aggiornamento software è in roll out per Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3, i tre nuovi smartwatch del popolare brand cinese arrivati sul mercato italiano qualche mese fa.

Novità aggiornamento 8.26.3.1/7.30.3.1 Amazfit GTR 3, 3 Pro e GTS 3

Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3 sono tre smartwatch estremamente popolari e in queste ore la compagnia ha rilasciato un aggiornamento software, col numero di versione 8.26.3.1/7.30.3.1 , che va a migliorare la già buona esperienza utente offerta dai tre dispositivi.

Nello specifico, com’è possibile notare dalle immagini qui sopra, la versione 8.26.3.1 per Amazfit GTR 3 e Amazfit GTR 3 Pro e 7.30.3.1 per Amazfit GTS 3 del firmware in fase di distribuzione apporta alcuni miglioramenti agli algoritmi di rilevazione, corregge qualche bug, aggiunge delle nuove funzionalità e migliora la stabilità generale di sistema:

Come aggiornare Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3

La versione versione 8.26.3.1/7.30.3.1 per gli smartwatch Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3 è immediatamente disponibile nel nostro Paese. Per scaricare il nuovo firmware è necessario scaricare l’ultima versione dell’applicazione companion ed entrare nell’apposito pannello relativo agli aggiornamenti software. Prima di procedere alla installazione dell’update vi consigliamo di avere più del 50% di batteria residua nel vostro smartwatch.