MediaWorld lancia il nuovo volantino “Buon Natale!“, valido fino al 24 dicembre 2021 sia online sia nei punti vendita aderenti. La promozione prevede uno sconto immediato sul prezzo finale con l’acquisto di due prodotti combinati: vediamo come funziona.

Prodotti combinati con sconto: ecco le offerte del volantino di Natale MediaWorld

Il nuovo volantino natalizio di MediaWorld riguarda le categorie di prodotti smartphone, computer, TV ed elettrodomestici: ognuna di queste prevede l’abbinamento di un secondo prodotto, come cuffie wireless, smartwatch, Chromebook e non solo, con sconto immediato nel carrello o in cassa (in caso di negozio fisico).

Ecco alcuni dei prodotti combinati più interessanti:

Oltre ai prodotti combinati sul volantino sono disponibili tante altre offerte di tipo classico. Per sfogliare il volantino integrale potete seguire questo link, mentre al link qui sotto potete trovare tutti gli sconti del sito MediaWorld.

Scopri le offerte Buon Natale MediaWorld

