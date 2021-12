ASUS annuncia la disponibilità in Italia del Chromebook Detachable CZ1, un nuovo dispositivo portatile progettato per l’apprendimento in classe e da remoto. Scopriamo insieme cosa è in grado di fare e a quale prezzo viene venduto nel nostro Paese.

ASUS Chromebook Detachable CZ1 arriva in Italia: specifiche e funzionalità

ASUS Chromebook Detachable CZ1 è pensato per gli studenti e l’educazione e si configura secondo l’azienda come perfetto compagno di studio. Punta soprattutto sul form factor ultra versatile, che vede una tastiera rimovibile, una cerniera ErgoLift e un pennino incluso in confezione che consente i più diversi modi d’uso a seconda delle esigenze. Il dispositivo è stato costruito per rispettare gli standard MIL-STD 810H di livello militare, con rinforzi strutturali e rivestimenti in gomma.

Il Chromebook offre 11 ore di autonomia con una singola carica, permettendo agli studenti di apprendere ininterrottamente per tutta la giornata senza il problema di dover ricorrere al caricabatterie e offrendo poi un periodo “bonus” per lo svago. A bordo troviamo un display multi touch Full-HD da 10,1 pollici (compatibile con stilo), fotocamere da 8 MP (sul retro) e da 2 MP, due altoparlanti stereo a 5 magneti e un SoC Mediatek octa core.

Ecco la scheda tecnica completa di ASUS Chromebook Detachable CZ1:

display touchscreen da 10,1 pollici Full-HD LCD 16:10 (400 nit, 100% sRGB e supporto stylus)

SoC Mediatek Kompanio 500 con CPU fino a 2,0 GHz e GPU ARM Mali-G72 MP3

4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria interna eMMC

porta USB Type-C 2.0, jack da 3,5 mm

fotocamere da 8 MP (retro) e 2 MP (frontale)

doppio altoparlante, microfono integrato e supporto al riconoscimento vocale di Google Assistant

connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 dual band, chip Titan C di sicurezza

batteria agli ioni di litio da 27 WHrs

sistema operativo ChromeOS

dimensioni: 25,64 x 16,82 x 0,89 cm, peso di 500 g

Prezzo e uscita di ASUS Chromebook Detachable CZ1

ASUS Chromebook Detachable CZ1 è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo consigliato di 399 euro, con consegna in un giorno per gli abbonati Prime:

acquista ASUS Chromebook Detachable CZ1 su Amazon

