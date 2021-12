Unieuro lancia una nuova promozione in risposta allo Sconto Subito Xmas di MediaWorld di qualche giorno fa. L’iniziativa, valida solo nei negozi fisici e fino a domenica, permette di risparmiare da 100 a 500 euro in base all’importo totale speso.

Sconto in cassa fino a 500 euro nei negozi Unieuro

Unieuro rilancia una promozione già vista in passato e che permette di risparmiare fino a un massimo di 500 euro con gli acquisti nei punti vendita. L’offerta è disponibile solo per tre giorni, ossia il 10, l’11 e il 12 dicembre 2021, e prevede le seguenti soglie:

sconto immediato in cassa di 100 euro spendendo almeno 500 euro

spendendo almeno sconto immediato in cassa di 250 euro spendendo almeno 1000 euro

spendendo almeno sconto immediato in cassa di 500 euro spendendo almeno 2000 euro

La comunicazione sta arrivando anche tramite SMS ad alcuni clienti, ma purtroppo non sono state fornite ulteriori informazioni riguardanti le esclusioni, che come sempre non mancheranno. Di solito toccano prodotti Apple, Dyson, console da gaming, gift card, abbonamenti e così via, ma per saperne di più non resta che recarsi presso uno dei negozi aderenti all’iniziativa.

Avete già in mente come potreste sfruttare l’occasione, magari combinando più acquisti per il periodo natalizio? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso e non scordate di seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech, dove potete restare sempre al passo con le ultime offerte sulla tecnologia.

Potrebbe interessarti: Offerte Notebook Natale 2021: le migliori in tempo reale