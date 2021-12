Il browser Google Chrome e Chrome OS hanno ottenuto nuove funzionalità da tempo attese. Nuove possibilità sono in via di sviluppo per le fotocamere e la relativa applicazione, inoltre Google sta migliorando anche il calendario integrato.

Chrome OS ottiene un’app fotocamera migliorata

Ora è possibile salvare i documenti come JPEG o PDF e possono essere ulteriormente elaborati in tutte le app o inoltrati ai dispositivi tramite la condivisione nelle vicinanze. La funzione di scansione riconosce gli angoli dei documenti e consente di ritagliarli perfettamente in modo che sembrino acquisiti da una scansione e non tramite una foto.

Le fotocamere esterne ora sono in grado di ingrandire con nuove unità di controllo e di modificare il campo visivo, inoltre le modifiche alle impostazioni vengono memorizzate per la fotocamera collegata.

Con il nuovo anno verrà implementata anche una funzionalità che permette di creare le proprie GIF utilizzando la fotocamera del dispositivo Chromebook.

Il calendario di Chrome OS a breve migliorerà gli appuntamenti

Il calendario integrato sta finalmente elencando anche i propri appuntamenti, ma potrebbe volerci del tempo prima che questa funzionalità arrivi nella versione finale di Chrome OS.

Google Chrome diventa ancora più performante

Infine gli sviluppatori spiegano che Chrome è recentemente diventato più reattivo, con la risposta del browser incrementata del 22% su Windows, e più performante del 25,8% rispetto a prima grazie all’integrazione di un nuovo compilatore.