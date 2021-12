Un numero non noto di utenti eBay la scorsa settimana si è trovato ad affrontare un problema non previsto: la popolare piattaforma di aste, infatti, per errore ha sospeso un certo quantitativo di persone probabilmente a causa di un bug.

Il team di eBay è riuscito a individuare subito il problema e ha prontamente informato gli utenti colpiti da esso, che hanno ricevuto una notifica in modo da poter tornare attivi.

eBay sospende alcuni utenti per errore

Nelle ore immediatamente successive al verificarsi del problema i social network si sono rapidamente riempiti di segnalazioni di utenti eBay inferociti che lamentavano di essere stati sospesi dalla piattaforma senza alcuna apparente motivazione e con la certezza di non avere violato le sue norme (quantomeno non consapevolmente).

Tale problema ha avuto tutta una serie di conseguenze sulle aste in corso, che sono state annullate, così come sono stati annullati degli acquisti effettuati con la modalità “Compralo subito”.

Alcuni utenti hanno immediatamente contattato il servizio di assistenza della piattaforma per segnalare il problema e trovare una soluzione ma tutto ciò inutilmente.

Con un messaggio su Twitter lo staff di eBay ha confermato il problema, facendo presente che a causa di esso “un piccolo quantitativo di utenti” è stato sospeso per errore dalla piattaforma di aste, aggiungendo che il problema è stato risolto e tutti gli utenti che devono fare qualcosa per essere riattivati sono stati avvisati, dichiarandosi pronto a fornire assistenza in caso di bisogno.

Sebbene eBay abbia riconosciuto il problema, non sono stati ancora resi noti quanti utenti siano stati accidentalmente sospesi e il motivo per cui ciò si è verificato. Ad ogni modo, è possibile ipotizzare che le sospensioni di massa possano essere state causate da un qualche tipo di errore nell’algoritmo utilizzato dalla piattaforma di aste.

