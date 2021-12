Archiviate le settimane del Black Friday e il Cyber Monday, sullo store Acer arrivano le Offerte di Natale. Gli sconti riguardano tanti prodotti del marchio, ma si concentrano soprattutto sui notebook: scopriamo insieme le proposte più interessanti disponibili fino al 20 dicembre 2021 (salvo esaurimento scorte).

Le Offerte di Natale Acer sono arrivate: i migliori sconti su notebook e non solo

Le Offerte di Natale dello store ufficiale Acer mettono a disposizione sconti fino a 500 euro su tanti prodotti, con in più la possibilità di sfruttare un periodo di reso esteso fino a 30 giorni (fino al 14 dicembre). Ecco alcune delle proposte del sito (i prezzi indicati sono già scontati):

Per scoprire tutte le Offerte di Natale del sito Acer potete seguire il link qui in basso.

