Da qualche mese Redroad si prepara al lancio sul mercato del suo primo aspirapolvere cordless, che promette di portare una rivoluzione migliorando la qualità della pulizia e di conseguenza delle nostre vite. La compagnia ha scelto proprio il Black Friday per lanciare Redroad V17 sui mercati internazionali, preparandosi a un successo di vendita molto importante.

Redroad V17 in offerta per il Black Friday

Nelle scorse settimane Redroad ha tenuto un concorso in Polonia, Turchia e Russia e si prepara a ripeterlo in Germania e negli USA, per rendere popolare il proprio aspirapolvere. Finora sono stati raccolti 5 milioni di voti, che hanno permesso alla compagnia di scegliere le combinazioni di colori che caratterizzano il filtro HEPA.

In occasione del Black Friday Redroad V17 è in vendita a un prezzo molto competitivo, utilizzando il link e le informazioni che trovate a fine articolo, ma prima riassumiamo quelli che sono i suoi punti di forza, che vanno ben oltre l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Redroad V17 è dotato di un motore di fascia alta con una velocità di rotazione di ben 120.000 giri al minuto, in grado di generare una potenza di aspirazione di 155 AW e un vuoto di ben 26.500 Pa, dati tra i migliori della categoria, in grado di garantire un’ottima pulizia in ogni ambiente.

Il nuovo aspirapolvere cordless è fornito con ben quattro spazzole, due per tappeti/moquette e due per pavimenti duri. La testina motorizzata permette di montare una qualsiasi combinazione dei due rulli/spazzola, per massimizzare l’efficienza su qualsiasi superficie e adattare l’aspirapolvere alle esigenze di ogni utente.

Grazie a una vasta gamma di accessori Redroad V17 non è utile solo per pulire i pavimenti di casa ma anche soffitti, pareti, letti, divani, tastiere del computer, fessure e auto, mostrando dunque un’ottima versatilità. Sulla spazzola principale sono presenti dei LED per illuminare le superfici e scovare anche le particelle di sporco più piccole e nascoste.

Il doppio filtro HEPA riesce a catturare fino al 99,97% delle particelle presenti, impedendo a muffe, pollini, acari, forfora e altri agenti inquinanti, proteggendovi da allergie e possibili malattie respiratorie.

In occasione del Black Friday dunque potete acquistare Redroad V17 su AliExpress al prezzo speciale di 202 euro utilizzando il codice sconto FAST18, valido fino al 29 novembre. A seguire il link per l’acquisto, con spedizione dai magazzini europei.

Acquista Redroad V17 su AliExpress a 202 euro

Informazione Pubblicitaria