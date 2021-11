L’ecosistema di prodotti Aqara si arricchisce da oggi di un nuovo elemento che va ad alzare ulteriormente l’asticella della qualità per quanto riguarda le telecamere di sicurezza. Aqara Camera Hub G3 è infatti una nuova telecamera di sicurezza che svolge anche la funzione di hub per la domotica, così da poter controllare i dispositivi del brand.

Aqara Camera Hub G3 con tanta AI

Grazie alla Neural Processing Unit che equipaggia la nuova telecamera di sicurezza, Aqara Camera Hub G3 può contare su funzionalità software particolarmente evolute, come ad esempio il riconoscimento del volto e delle gesture, che possono essere utilizzate per eseguire determinate automazioni per la domotica.

È possibile ad esempio ricevere una notifica quando i bambini tornano a casa o quando viene rilevato un volto non familiare, ma anche interrompere una eventuale registrazione in presenza di una persona di famiglia o di un determinato gesto. In questo modo potrete ad esempio accendere determinate luci o ricevere un determinato messaggio di benvenuto al momento del riconoscimento del volto.

Camera Hub G3 è dotata di un motore interno che le permette di seguire i movimenti di una persona, eseguire la scansione continua dell’ambiente o tenere sotto controllo gli animali domestici, con un angolo di rotazione di 340 gradi e lenti grandangolari (110 gradi) per una visione molto ampia. I movimenti possono essere controllati manualmente ma è possibile far seguire alla telecamera dei percorsi predefiniti o gestiti da altri sensori. Potete ad esempio inquadrare l’ingresso quando il sensore di apertura rileva che la porta di casa è stata aperta, o quando un sensore di movimento ha rilevato la presenza di qualcuno.

Grazie ai LED a infrarossi a 940 nanometri è possibile ottenere una elevata qualità visiva anche di notte, grazie alla combinazione con il sensore 2K che permette di riconoscere più facilmente le persone. Molto comodo è anche l’hub Zigbee 3.0, che permette di controllare fino a 128 dispositivi come sensori di movimento, di apertura, lampadine e molto altro, senza che sia necessario acquistare prodotti dedicati.

L’alimentazione avviene attraverso un connettore USB Type-C, che permette anche di trasferire il video in alta definizione utilizzando il protocollo UVC. La nuova telecamera di sicurezza è in vendita sul sito francese di Amazon al prezzo di 119,99 euro, che può essere ridotto di 20 euro utilizzando il codice sconto CAMERAG3FR valido solo fino al 25 novembre.