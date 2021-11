Si avvicina il Cyber Weekend, il momento clou della settimana del Black Friday, e chi sta cercando una nuova e-bike tra le migliaia di prodotti in promozione ha trovato pane per i suoi denti. Eskute, una delle compagnie che stanno emergendo più rapidamente in questo mercato, ha lanciato una promozione molto allettante, che permette di risparmiare fino a 650 euro sull’acquisto di una nuova bici elettrica.

Eskute e le offerte del Black Friday

La domanda di prodotti Eskute sta crescendo in tutta Europa e il produttore vuole dimostrare il proprio apprezzamento per i tanti fan che stanno scegliendo il brand premiandoli con uno sconto particolarmente generoso sui prodotti più recenti e innovativi.

“Le vendite di questo Black Friday saranno caratterizzate migliori sconti fin dalla nostra nascita. Stiamo rendendo più semplice che mai l’acquisto di una e-bike a tutti i nostri fan, per se stessi o per i propri cari, per uno stile vita più sostenibile.“”

Queste le parole di Michael, Branding Director di Eskute, nel presentare le offerte del Black Friday. La promozione permette di risparmiare 120 euro sull’acquisto di Voyager e Wayfarer, i modelli con motore posteriore, e 320 euro sull’acquisto di Voyager Pro e Wayfarer Pro, che invece dispongono di un motore montato centralmente.

La linea Voyager è pensata per chi vuole un mezzo adatto a tutti i tipi di terreno, con un design che ricorda quello delle classiche mountain bike, mentre la linea Wayfarer è pensata per muoversi agilmente nel traffico cittadino, garantendo il massimo comfort. Voyager Pro offre invece una migliore trazione e stabilità anche sui terreni più accidentati e Wayfarer Pro combina l’agilità di una bici da strada alla praticità di una city bike, con un pizzico di durabilità preso dalle mountain bike.

Utilizzando il codice sconto 2BIKE è possibile ottenere uno sconto che parte da 180 euro e può raggiungere i 650 euro, un ottimo affare se dovete acquistare la bici insieme a un vostro amico o per la vostra metà.

Potete acquistare i prodotti Wayfarer su Amazon o sullo store ufficiale che potete consultare per ottenere maggiori informazioni. Ricordate che tutti i prodotti godono di garanzia di 24 mesi e assistenza post-vendita gratuita e di livello professionale, con tempi di consegna particolarmente ridotti.

