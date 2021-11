Oggi è in arrivo una pioggia di aggiornamenti per gli indossabili Huawei, un’altra, chiara conferma di come continui il lavoro degli sviluppatori teso a migliorare tali dispostivi in modo da offrire agli utenti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Senza indugiare oltre, scopriamo allora quali sono i wearable aggiornati e le novità introdotte dagli update.

Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e si aggiorna in versione beta

Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e, smartwatch senz’altro tra i più amati dal pubblico, stanno ricevendo in Cina un aggiornamento software in versione beta (numero di build versione 11.0.14.77) che però si limita a migliorare la stabilità e le performance generali del sistema. Infatti il changelog ufficiale pubblicato dall’azienda indica, accanto ai soliti “generici miglioramenti di stabilità”, soltanto il supporto ad app di terze parti, senza specificare nient’altro al riguardo. Dalle segnalazione, però, sembra adesso possibile installare sul dispositivo nuove applicazioni dal Huawei AppGallery.

C’è un’altra notizia che riguarda gli smartwatch a marchio Huawei: stando alle diverse informazioni trapelate in Rete, peraltro confermate da un rappresentante dell’azienda (He Gang), Huawei ha spedito in tutto il mondo oltre 80 milioni di dispositivi indossabili (smartwatch, smartband, auricolari, ecc.).