I fitness tracker sono piccoli dispositivi ormai entrati nelle nostre vite, per consentirci di tenere sotto controllo la qualità del sonno, e le nostre attività fisiche quotidiane. Nonostante ci siano in commercio modello molto costosi, il mercato è pieno di proposte ben più interessanti, che possono essere acquistate spendendo pochi euro.

Fitness tracker ID115plus su Amazon

Uno chiaro esempio è il fitness tracker ID115plus, disponibile su Amazon in cinque diverse colorazioni per soddisfare anche il gusto estetico di ciascuno. Il design e semplice e proprio per questo ID1125 può essere utilizzato in vari contesti, senza mai risultare inopportuno. Lo potete indossare quando andate a lavorare, per scoprire quanti passo fate ogni giorno, ma anche durante la notte, per avere maggiori informazioni sulla qualità del vostro sonno.

Dotato di uno schermo TFT a colori da 0,96 pollici, il fitness tracker non necessità di particolari adattatori per la ricarica. Basta infatti togliere una parte del bracciale per rivelare il connettore USB Type-A, da inserire in un qualsiasi caricabatterie o nella porta USB di un computer, fisso o portatile che sia. In questo modo è possibile ricaricare la batteria da 90 mAh che garantisce un’autonomia compresa fra 7 e 10 giorni, a seconda del tipo di utilizzo.

Previous Next Fullscreen

La connettività con lo smartphone per la visualizzazione delle informazioni raccolte e per la notifica delle chiamate in arrivo, avviene tramite Bluetooth 4.2 su smartphone Android o iOS. Non è adatto per nuoto e doccia, ma è dotato di una certificazione di impermeabilità IP67 che vi permette di utilizzarlo anche sotto la pioggia o per lavarvi le mani, senza che debba danneggiarsi.

Tra le funzioni a disposizione segnaliamo il conteggio dei passi percorsi, le calorie consumate, il tipo e la durata del sonno, i promemoria sulla sedentarietà, sveglia ma anche il monitoraggio del battito cardiaco e il rilevamento della pressione sanguigna. Cinque come dicevamo i colori tra cui scegliere: blu navy, nero, rosso, verde e viola.

Acquista il fitness tracker ID115plus a 15,98 euro

Informazione Pubblicitaria