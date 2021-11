Gli aspirapolvere senza fili sono una delle invenzioni più apprezzate degli ultimi anni, visto che ci hanno liberati dai fili e dagli strumenti ingombranti da trascinarci per tutta la casa. In commercio ci sono numerosi modelli molto costosi e questo a volte spaventa chi ha un budget ridotto, ma esistono soluzioni abbordabili che in questo periodo lo sono ancora di più.

Gshopper, noto store online che spedisce la maggior parte dei suoi prodotti dall’Europa, ha un’offerta senza precedenti per l’aspirapolvere Deerma VC20 Plus, dotato di spazzola motorizzata per migliorare la pulizia dei pavimenti, e di altri accessori per pulire ogni angolo della casa.

Deerma VC20 Plus a un prezzo strepitoso

Caratterizzato da un peso molto contenuto, il corpo principale non raggiunge il chilogrammo, Deerma Vc20 Plus ha un design compatto che lo rende molto comodo da utilizzare anche con una mano o da parte di persone minute. Questo non significa però che le prestazioni siano sottotono, tutt’altro. La spazzola motorizzata che raggiunge i 3.000 giri al minuto permette di raccogliere anche le particelle più piccole di sporco e gli altri accessori permettono di pulire le fessure, i cuscini, i materassi e di raggiungere anche i punti più in alto della casa, senza sforzi particolari.

Con una potenza di 100 watt, e una forza aspirante di 5.500 Pa, potete pulire qualsiasi stanza senza particolari problemi e la batteria da 2.200 mAh garantisce 30 minuti di autonomia in modalità standard, sufficienti per pulire anche un’abitazione di dimensioni medio/piccole. Se poi lo utilizzate in abbinamento a un aspirapolvere robot avrete trovato l’accoppiata vincente.

Non vi serve attendere il Black Friday o la settimana più calda dell’anno per ottenere un ottimo prezzo di acquisto. Gshopper infatti lo propone al prezzo strepitoso di 59 euro, invece di 129 euro, utilizzando il coupon DE461A09FF prima di procedere al pagamento. La spedizione gratuita avviene tramite DHL dai magazzini europei, quindi lo riceverete a casa vostra in pochissimi giorni e senza pagare alcun costo aggiuntivo.

Acquista Deerma VC20 Plus su Gshopper

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Offerte per categoria