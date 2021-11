Nella giornata di ieri vi avevamo parlato del lancio del programma closed beta in Cina per Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2e, oggi invece vediamo due nuovi aggiornamenti software: il primo riguarda proprio Huawei Watch GT 2, il secondo invece è per l’ottima smartband Huawei Band 6.

Huawei Watch GT 2 e Huawei Band 6: le novità degli aggiornamenti

Huawei sta rilasciando un nuovo aggiornamento firmware per gli utenti global di Watch GT 2 e l’update contiene ottimizzazioni di sistema per vanno a migliorare la user experience. A quanto si apprende, è in roll out la versione 1.0.13.26 e il rilascio sta già avvenendo in Europa in modalità graduale.

A proposito del programma beta lanciato in terra natìa, si parla già di una versione di test disponibile per un numero limitato di utenti con miglioramenti in termini di Sport, Salute e accessibilità sugli smartwatch della serie Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e.

Il secondo aggiornamento global è per la smartband Huawei Band 6 (ecco la nostra recensione): il pacchetto in roll out pesa poco più di 5 MB e, quanto alle novità, il changelog della nuova versione 11.1.0.50 parla di ottimizzazioni per il display.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2 e Huawei Band 6

Huawei Watch GT2, e Huawei Band 6 non sono dispositivi standalone, per questo motivo hanno bisogno di essere collegati ad uno smartphone. Questo aspetto che li accomuna fa sì che anche il percorso da seguire per installare i nuovi aggiornamenti software sia il medesimo, occorre:

Collegare il wearable allo smartphone usando l’applicazione Huawei Health Aprire l’app Huawei Health e recarsi nella sezione “Dispositivi” Selezionare il proprio dispositivo Eseguire un tap di “Firmware update” e seguire le istruzioni mostrate a schermo.

