Il team di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò non riguarda soltanto le applicazioni dedicate ai due sistemi operativi mobile, ossia Android e iOS, ma anche quella desktop, per la quale nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova beta: stiamo parlando della versione 2.2144.2.

Le novità della versione 2.2144.2 beta di WhatsApp Desktop

Con questa versione del client desktop di WhatsApp il team di sviluppatori introduce un paio di novità, la prima delle quali è rappresentata dalle opzioni per le notifiche relative alle chiamate: in sostanza, gli utenti avranno un maggiore controllo sulle chiamate, potendo gestire la suoneria di quelle in arrivo e disattivare tutte le chiamate in arrivo sul desktop.

La seconda novità riguarda invece le Informazioni di contatto, le Informazioni aziendali e le Informazioni di gruppo, schede per le quali viene implementata una nuova interfaccia, molto simile a quella implementata di recente nelle relase beta delle app per Android e iOS.

Queste due novità sono in via di implementazione per gli utenti che usano l’ultima versione beta di WhatsApp Desktop e a breve la loro disponibilità dovrebbe essere ampliata.

Come provare le versioni beta del servizio

Se desiderate provare in anticipo le novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta semplicemente installando l’ultima versione beta disponibile, che può essere scaricata da dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

Se invece desiderate provare in anteprima le novità studiate per i dispositivi basati su Android, potete farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link). In alternativa è sempre possibile installare manualmente i file APK di una delle versioni beta, i quali possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale applicazione di messaggistica seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: come diventare beta tester di WhatsApp Desktop