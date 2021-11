Le novità sui monopattini contenute nel Codice della Strada

Con il passaggio al Senato del Decreto Legge Infrastrutture e quindi del Codice della Strada, ecco tutte le novità relative all’utilizzo dei monopattini che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le novità del Codice della Strada sui monopattini

Le novità del Codice della Strada sui monopattini sono varie e vanno a coprire non solo l’utilizzo del mezzo in strada, ma anche le eventuali multe per chi non le dovesse rispettare. Innanzitutto, a partire dal 1° luglio 2022, tutti i monopattini commercializzati nel nostro Paese dovranno disporre di indicatori luminosi di svolta e di frenata, su entrambe le ruote. Per tutti i mezzi già adesso in circolazione e che lo saranno prima del 1° luglio 2022, il governo ha stabilito che si dovranno adeguare entro e non oltre il 1° gennaio 2024.

Il Codice della Strada sui monopattini riduce il limite di velocità che scende da 25 a 20 km/h al di fuori delle aree pedonali, mentre resto invariato a 6 km/h al loro interno. Nella riforma trovano posto anche le indicazioni circa i divieti di sosta e di circolazione sui marciapiedi, pena una multa del valore di 84 euro, mentre per il momento salta l’obbligo di introdurre la targa a la polizza Rc. Inoltre, salta anche l’obbligo di casco per i maggiorenni – non varia quello per i minori di 14 anni – e vengono poi mantenute le regole già esistenti, tra cui: assenza dei posti a sedere sui monopattini, potenza nominale continua non superiore a 0.50 kW, presenza del segnalatore acustico e di regolare di velocità e l’obbligo di circolare con giubbotto catarifrangente o bretelle retroriflettenti mezz’ora dopo il tramonto o di notte.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!