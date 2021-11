Ecco mBlu Blus+, le nuove cuffie true wireless di Meizu

Meizu, dopo aver lanciato la smartband mBlu Smart Band, presenta anche un paio di cuffie true wireless economiche. Meizu mBlu Blus+ si presentano come la soluzione ideale per gli utenti interessati a questo genere di prodotti, ma evidentemente attratti dal prezzo di listino molto competitivo.

Caratteristiche Meizu mBlu Blus+

Le cuffie Meizu mBlu Blus+ possono contare su driver da 12 mm pensati per premiare le basse frequenze e garantire un suono caldo e avvolgente, mentre la cancellazione attiva del rumore offre la possibilità di ascoltare la musica senza distrazioni e interruzioni.

Le cuffie true wireless dispongono inoltre di un sistema con due microfoni che, sfruttando l’algoritmo ENC, offrono una qualità in chiamata di alto livello con un parlato sempre pulito anche negli ambienti rumorosi. Gli utenti muniti di smartphone con la personalizzazione Flyme OS possono sfruttare il sistema di pairing rapido, mentre per quanto riguarda l’autonomia le cuffie possono contare su una batteria da 43 mAh da sommare a quella da 520 mAh del case di ricarica.

Prezzo e disponibilità Meizu mBlu Blus+

Le cuffie true wireless di Meizu sono disponibili all’acquisto in Cina a 219 yuan, circa 30 euro al cambio. È possibile acquistarle negli store Meizu, su jd.com, Tmall e altri negozi locali. Non ci sono indicazioni circa l’eventuale disponibilità anche in altri paesi.

