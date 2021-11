Meizu lancia una smartband economica che sembra uno smartwtach

A settembre Meizu ha annunciato il ritorno del brand mBlu dopo diversi anni di “pausa” con alcuni nuovi prodotti, ai quali nelle scorse ore si è aggiunta anche una smartband: stiamo parlando di mBlu Smart Band.

Basta un rapido sguardo alle immagini per rendersi conto che a caratterizzare la nuova smartband di Meizu è il suo design, molto più simile a quello degli smartwatch grazie ad un display di forma circolare.

Le principali caratteristiche di mBlu Smart Band

La nuova fitness band di Meizu può contare su un display TFT HD da 1,1 pollici con una risoluzione di 240 x 240 pixel (con una densità di 275 ppi) e un vetro protettivo 2,5D con rivestimento a prova di impronte, un quadrante di 43,7 mm di diametro, un telaio realizzato in lega di zinco (con certificazione IP68) e un cinturino in TPU, per un peso complessivo di 53 grammi.

Tra le sue feature troviamo il supporto alla connettività Bluetooth 5.0, la possibilità di sfruttare il device per le chiamate, gli SMS e varie applicazioni (come Gmail, WeChat e QQ) e il supporto a 11 modalità sportive (tra cui vi sono la camminata, la corsa, il badminton, l’alpinismo, il ciclismo, il calcio, il basket, il ping pong e lo yoga).

Ed ancora, mBlu Smart Band può contare su appositi sensori che monitorano i cambiamenti della frequenza cardiaca in tempo reale e tengono d’occhio la salute del cuore e su una batteria da 150 mAh che, a dire del produttore, è in grado di garantire fino a 10 giorni di autonomia in standby (o sette giorni in caso di utilizzo intenso).

Prezzo e disponibilità

mBlu Smart Band fa il suo esordio sul mercato in Cina nella giornata odierna, ove sarà disponibile a 249 yuan, pari al cambio a circa 34 euro. Al momento non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione anche nei mercati europei. Staremo a vedere.

Leggi anche: le migliori smartband