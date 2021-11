Su Dropbox arrivano le cartelle automatizzate e molto altro

Dropbox, il servizio di file hosting sul cloud che permette di sincronizzare qualsiasi tipologia di file tra più dispositivi, annuncia una serie di importanti novità pensate per migliorare l’esperienza utente e più in generale la collaborazione con altre persone.

Arrivano le cartelle automatizzate su Dropbox

La novità più importante è senza ombra di dubbio l’introduzione delle cartelle automatizzate su Dropbox, una nuova funzionalità pensata per eseguire alcuni comandi predefiniti come rinominare i file, organizzarli ed etichettarli ogni qual volta venga aggiunto un nuovo file. L’azienda introduce anche una nuova Dashboard attraverso cui gli utenti possono personalizzare in ogni aspetto il comportamento delle cartelle automatizzate.

Dropbox introduce un nuovo sistema per taggare i file e le cartelle in modo più diretto e lineare, in modo da individuarli più facilmente anche senza ricordarsi il nome del file di cui si ha bisogno.

Tutte le novità svelate da Dropbox saranno disponibili fin da subito per gli utenti con gli account Dropbox for Teams, mentre saranno a disposizione per gli account individuali e familiari sono prossimamente.

