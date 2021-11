Amazfit Bip U è in offerta su Amazon con in aggiunta un coupon del 10%

Amazfit Bip U è in offerta su Amazon con in aggiunta un...

Amazfit Bip U è senza ombra di dubbio uno tra gli smartwatch economici più interessanti sul mercato, merito dell’ottimo lavoro svolto dalla compagnia cinese da lungo tempo impegnata nel mondo wearable.

Se non possedete uno smartwatch e siete curiosi di provarlo, Amazfit Bip U è in offerta su Amazon al prezzo di 48,49 euro anziché 69,90 euro. Se il prezzo scontato non fosse ancora soddisfacente, all’interno della pagina di Amazon potete aggiungere il coupon del 10% selezionando l’apposita casella e pagarlo così appena 43,64 euro.

Amazfit Bip U dispone di un display TFT da 1.43 pollici a risoluzione 320 x 320 pixel, il più grande mai adottato dall’azienda nella serie Bip. Nonostante il prezzo molto economico, lo smartwatch dispone di un sensore ottico BioTracker 2 PPG pensato per tracciare il battito cardiaco e rilevare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). La batteria da 230 mAh offre un’autonomia stimata di 9 giorni in base alla modalità di utilizzo, mentre gli sportivi potranno registrare 60 attività sportive differenti.

