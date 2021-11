CPE LTE è un piccolo router mobile Wi-Fi dal gran rapporto qualità-prezzo

CPE LTE è un piccolo router mobile Wi-Fi capace di offrire un mix di funzioni e caratteristiche a un prezzo relativamente competitivo e con un design accattivante, che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente perché discreto e armonioso. Lo sto utilizzando da qualche settimana per dare connessione a Internet ai dispositivi di casa mia e funziona così bene che voglio raccontarvelo, seppur brevemente.

CPE LTE possiede tutto quello che serve

Arriva in una piccola scatola con un cavetto ethernet, l’alimentatore e un veloce manuale in inglese e bastano un paio di minuti per metterlo in funzione: è sufficiente inserire la SIM, collegarlo all’alimentazione e aggiungere l’APN dell’operatore mobile della SIM nelle sue impostazioni per avere subito la connessione; non c’è bisogno di fare nient’altro, per cui in un paio di minuti si può fornire un Wi-Fi del tutto funzionante.

È capace di trasmettere fino a 300 Mbps, seppur solo tramite la frequenza a 2,4 GHz, garantisce un’ottima ricezione del segnale mobile grazie a delle ottime antenne integrate e soprattutto possiede un raggio d’azione piuttosto ampio e capace di fornire una rete Wi-Fi in grado di penetrare anche diversi muri spessi a una decina di metri; e la cosa bella è che non c’è alcuna perdita di velocità, almeno nel mio caso utilizzando una SIM di ho. Mobile che mi dà una velocità in download di 30 Mbps.

Può ricevere gli SMS, leggibili dal pannello amministratore, permette di impostare un sacco di parametri, integra diversi indicatori LED, anche quelli con la potenza del segnale, integra un tasto WPS, ha diverse griglie per dissipare il calore, ha un tasto reset e mette a disposizione, posteriormente, ben 2 porte ethernet; insomma, possiede tutto l’essenziale che ci si aspetterebbe da un prodotto di questo tipo, il tutto in delle dimensioni contenute e in un design assai accattivante.

Ovviamente supporta fino a 32 dispositivi simultaneamente, funziona con computer, smartphone e dispositivi per la smart-home, include la banda 20 a 800 MHz e il supporto alla connessione LTE e, soprattutto, funziona davvero bene non perdendo mai un colpo e offrendo sempre una connessione Wi-Fi veloce, stabile, costante e dal segnale potente. CPE LTE è acquistabile sul sito di Banggood al prezzo di 60 euro.

Acquista il router mobile CPE LTE su Banggood