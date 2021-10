Xiaomi lancia un deumidificatore che può funzionare per molte ore

Oggi Xiaomi ha lanciato in crowdfunding un nuovo prodotto per il catalogo MIJIA dedicato alla smart home.

MIJIA Smart Dehumidifier 22L è un deumidificatore intelligente che offre fino a 8 ore di deumidificazione continua senza bisogno di scaricare le acque reflue.

Caratteristiche del deumidificatore Xiaomi MIJIA Smart Dehumidifier 22L

Il nuovo deumidificatore è dotato di una notevole capacità di raccolta (22 litri) che gli consente di funzionare per molte ore continuamente. Durante la sua attività può smettere automaticamente di funzionare quando rileva che il serbatoio è pieno per evitare traboccamenti, tuttavia può essere collegato direttamente a un tubo esterno per scaricare direttamente le acque reflue.

Questo nuovo deumidificatore di Xiaomi è munito di rulli universali che ne facilitano lo spostamento e mette a disposizione tre modalità di funzionamento: la modalità intelligente con cui utilizza un sensore di temperatura e umidità integrato ad alta precisione per la deumidificazione automatica, la modalità di asciugatura con cui deumidifica continuamente al livello massimo e la modalità silenziosa che funziona fino a 35,5 dB (A) per non disturbare il sonno degli utenti.

Xiaomi MIJIA Smart Dehumidifier 22L offre un grande display digitale che visualizza le informazioni importanti ed essendo un prodotto intelligente supporta l’app MIJIA e l’assistente vocale XiaoAI, inoltre può anche essere abbinato ad altri prodotti MIJIA per la casa intelligente.

Disponibilità e prezzo del deumidificatore Xiaomi MIJIA Smart Dehumidifier 22L

Al momento il dispositivo è disponibile sulla piattaforma Xiaomi Mall e su Youpin al prezzo di 1.499 yuan (circa 202 euro), ma il prezzo di crowdfunding è fissato a 1.299 Yuan (circa 175 euro).

Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, quindi è tempo di iniziare ad aggiornare la lista dei desideri.

