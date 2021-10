Prezzo, design e caratteristiche di Redmi Watch 2 a pochi giorni dal lancio

Torniamo a occuparci di Redmi Watch 2, nuovo smartwatch che il produttore asiatico presenterà ufficialmente giovedì 28 ottobre 2021 insieme ad altri dispositivi.

Nelle scorse ore sono emersi nuovi interessanti dettagli sul prossimo orologio smart di Redmi, a partire da quello che dovrebbe essere il suo prezzo ufficiale in Cina: stando a quanto è possibile apprendere dal rivenditore JD.com, Redmi Watch 2 dovrebbe essere venduto a 399 yuan, pari al cambio a circa 60 euro.

Le principali caratteristiche di Redmi Watch 2

Il produttore asiatico ha già confermato che il nuovo smartwatch dell’azienda potrà contare su un display AMOLED curvato da 1,6 pollici con una cornice ridotta (il miglioramento dovrebbe essere evidente rispetto allo schermo LCD da 1,4 pollici del suo predecessore).

Le immagini diffuse dal team di Redmi ci confermano la presenza di un tasto sulla parte destra della scocca, una cassa con finitura opaca e un cinturino sportivo.

Il produttore ha inoltre anticipato che Redmi Watch 2 potrà contare su diversi miglioramenti rispetto al suo predecessore sia a livello hardware (come la qualità del display, le prestazioni della batteria o la velocità di ricarica) che software (come l’interfaccia utente, il supporto ai vari tivi di attività sportive e le funzionalità legate al monitoraggio dei dati relativi alla salute).

Così come apprendiamo, il nuovo smartwatch di Redmi dovrebbe essere venduto in almeno tre varianti cromatiche (Elegant Black, Space Blue e Ivory White) e gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra vari modelli e colori anche per quanto riguarda il cinturino.

Restiamo in attesa di scoprire se Redmi abbia in programma di limitare la commercializzazione di Redmi Watch 2 alla Cina (e a qualche altro mercato asiatico) o se, al contrario, possa a breve portare il suo nuovo smartwatch anche nel Vecchio Continente. Ancora un po’ di pazienza.

