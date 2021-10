Come risparmiare fino a 400 euro da MediaWorld con Sconto Subito Wow

Da MediaWorld arriva una nuova interessante promozione dedicata a chi deve acquistare uno o più prodotti nel giro di qualche giorno: stiamo parlando di Sconto Subito Wow, offerta che sarà in vigore per tutto il weekend.

Da oggi e fino a domenica 24 ottobre 2021, infatti, gli utenti avranno la possibilità di ottenere sia sul sito Web ufficiale che in uno dei punti vendita fisici della catena di elettronica uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata.

Come funziona la promozione Sconto Subito Wow di MediaWorld

Così come spesso avviene per le iniziative di questo genere, il meccanismo prevede che più elevato è l’importo della spesa effettuata e più alto è lo sconto di cui gli utenti potranno usufruire.

Questi sono gli scaglioni previsti da MediaWorld per Sconto subito Wow:

sconto di 50 euro con una spesa di almeno 500 euro

con una spesa di almeno sconto di 100 euro con una spesa di almeno 750 euro

con una spesa di almeno sconto di 150 euro con una spesa di almeno 1.000 euro

con una spesa di almeno sconto di 400 euro con una spesa di almeno 2.000 euro

Il team di MediaWorld precisa che questa iniziativa è valida per tutti i prodotti disponibili ad eccezione di quelli che rientrano in alcune promozioni (SCOPRI IL CAFFE’, CHROMEBOOK DAYS, NON FA UNA PIEGA, LA CUCINA DEI TUOI SOGNI, EMOZIONI IN 4K), di tutti i modelli di iPhone, Apple Wach, iPad, MacBook e iMac, di tutti i prodotti a marchio KitchenAid, Smeg, iRobot, Miele e Liebherr, delle console Sony Playstation 5 e Xbox Series X e S, di tutti i prodotti DEMO UNITS e di tutti i prodotti inclusi nelle promo online (XDAYS, SPECIALE CUCINA SANA, SOLO PER OGGI, SOLO PER IL WEEKEND).

Se desiderate sfruttare tale opportunità, vi basta cliccare sul seguente link e scegliere i prodotti da acquistare, in quanto il relativo sconto si applicherà automaticamente nel carrello:

promozione Sconti Subito Wow di MediaWorld

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.