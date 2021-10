Arrivano in Italia gli SSD SPATIUM M480 di MSI: ecco prezzi e peculiarità

MSI annuncia l’espansione della propria lineup di prodotti della serie SPATIUM, la prima riguardante gli SSD M.2. Da questa settimana saranno disponibili in Italia i due modelli di punta M480 e M480HS: scopriamo caratteristiche e prezzi di vendita.

MSI lancia in Italia la serie SPATIUM M480 e M480HS PCIe 4.0 M2 NVMe

I nuovi SSD sono realizzati con flash NAND 3D di alta qualità e includono tecnologie come il buffer della cache DRAM e una cache SLC. Sono in grado di offrire secondo l’azienda prestazioni eccezionali con velocità di lettura fino a 7000 MB/s. Sulla serie M480HS, caratterizzata dalla presenza di un dissipatore di calore, troviamo miglioramenti ulteriori nella gestione delle temperature e di conseguenza prestazioni ancora più elevate.

La conformità con gli standard PCIe Gen 4 e NVMe 1.4 permette velocità di trasferimento fino a 7000 MB/s in lettura sequenziale e fino a 6800 MB/s in scrittura sequenziale. Il dissipatore di calore in alluminio e di color bronzo, presente sui modelli HS, offre una struttura ad alette impilate e una capacità di riduzione delle temperature fino a 20° C.

Prezzi della serie SPATIUM M480 M.2 di MSI in Italia

La serie SPATIUM M.2 di MSI sarà disponibile in Italia ai seguenti prezzi consigliati:

M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 1 TB a 199,99 euro

M480 PCIe 4.0 M.2 NVMe 2 TB a 399,99 euro

M480HS PCIe 4.0 M.2 NVMe 1 TB a 239,99 euro

M480HS PCIe 4.0 M.2 NVMe 2 TB a 449,99 euro

