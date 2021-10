Xiaomi lancia due nuovi dispositivi intelligenti per la pulizia e la cottura

Oltre a sfornare nuovi smartphone a ritmo impressionante, Xiaomi continua a presentare dispositivi per la smart home, sia controllabili tramite smartphone sia capaci di funzionare in maniera quasi autonoma. In questi giorni l’enorme ecosistema Xiaomi si è arricchito di due nuovi prodotti, un robot aspirapolvere molto particolare e un set da cucina composto da cappa aspirante e piastra a gas con due fuochi.

Xiaomi MIJIA Robot Vacuum Mop Pro

Dopo un enorme quantità di aspirapolvere robot di forma circolare, Xiaomi si è finalmente decisa a lanciare un modello dalla forma a “D”, che permette di pulire in maniera decisamente migliore gli angoli delle stanze. MIJIA Robot Vacuum Mop Pro dispone di una base per lo svuotamento automatico, così da evitarvi di dover svuotare il raccoglitore dello sporco manualmente.

Oltre alla spazzola rotante principale e a quella laterale per la pulizia degli angoli, l’aspirapolvere dispone di due “moci” rotanti nella parte posteriore, per migliorare il lavaggio del pavimento, con un processo di sterilizzazione che promette di rimuovere fino al 99,9% dei batteri. I due elementi rotanti asciugano anche il pavimento, grazie a un sistema riscaldante che velocizza l’operazione e permette di accedere velocemente alle stanze pulite.

Il nuovo dispositivo sarà in vendita in Cina a partire dal 15 ottobre al prezzo di 2.499 yuan, circa 335 euro, valido per la fase di crowdfunding iniziale. Successivamente il prezzo salirà a 2.99 yuan, circa 400 euro. Non è però chiaro al momento se il prezzo è riferito al solo robot o se includa anche la base di svuotamento automatico.

Non ci sono indicazioni relative alla possibilità che Xiaomi MIJIA Robot Vacuum Mop Pro possa arrivare direttamente sui mercati internazionali. Male che vada ci penseranno i classici negozi di importazione.

Xiaomi MIJIA Smoke Stove Set S1

Altrettanto interessante è Xiaomi MIJIA Smoke Stove S1, composto da una cappa aspirante e da una piastra con doppio fuoco a gas dalla potenza di 4.500W, in grado di regolare la temperatura massima che può salire dai classici 180 gradi fino a 230 gradi.

La cappa aspirante ha la particolarità di poter essere controllata con le gesture, grazie a una serie di sensori a infrarossi che consentono di accenderla e regolare la potenza di aspirazione. Larga 900 millimetri copre entrambi i fornelli e con una velocità massima di 1.010 giri al minuto è in grado di aspirare fino a 21 metri cubi al minuto, assorbendo con grande facilità qualsiasi fumo di cottura.

La cappa può accendersi autonomamente non appena inizia a rilevare fumo, per evitare cattivi odori in casa. Inoltre se il fornello viene impostato a una potenza maggiore, la cappa regolerà di conseguenza l’aspirazione aumentando la velocità di rotazione delle ventole da 256 millimetri.

Xiaomi MIJIA Smoke Stove Set sarà in vendita in Cina dal 15 ottobre al prezzo di 1.099 yuan, circa 280 euro al cambio attuale.