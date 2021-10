Xiaomi lancia un telemetro laser smart che si gestisce con lo smartphone

Si chiama MIJIA Smart Laser Rangefinder ed è un nuovo dispositivo lanciato in Cina da Xiaomi e dedicato a chi è alla ricerca di un telemetro laser che possa contare su diverse funzionalità smart.

MIJIA Smart Laser Rangefinder non è il primo dispositivo di questo tipo che arriva dal gruppo di aziende che fanno capo a Xiaomi e conferma che il colosso cinese ha intenzione di affermarsi in ogni settore della tecnologia.

Negli ultimi tempi i telemetri laser sono divenuti sempre più comuni e ciò in quanto rappresentano una soluzione più affidabile rispetto al classico metro a nastro per compiere una misurazione, in quanto sono più semplici da usare e molto precisi.

Le caratteristiche del nuovo telemetro laser di Xiaomi

La semplicità è la caratteristica principale di MIJIA Smart Laser Rangefinder, che può contare su un unico tasto, con il quale può essere acceso attraverso una pressione di 2 secondi.

Una volta acceso il dispositivo, con una breve pressione si ottiene la misurazione della distanza (utilizza un laser di Classe II, con una precisione che arriva fino a ± 3 mm) mentre in caso di doppio click il telemetro laser di Xiaomi effettua lo switch tra i vari benchmark.

Realizzato in lega di alluminio leggera e tecnopolimeri ad alta resistenza, tale dispositivo può contare su una scocca resistente ai graffi e all’usura, su un display LCD ad alta luminosità (che consente di visualizzare sia i risultati attuali che quelli precedenti) e su una batteria al litio integrata da 370 mAh.

Uno degli aspetti più interessanti del telemetro laser di Xiaomi è rappresentato dalla possibilità di sfruttare l’app MIJIA per avere su uno smartphone la sincronizzazione dei dati, il calcolo della lunghezza (o anche dell’area o del volume), il rilevamento e la mappatura della planimetria, la condivisione dei disegni e gli effetti di visualizzazione.

Come apprendiamo da Gizmochina, MIJIA Smart Laser Rangefinder è disponibile da oggi in Cina su Xiaomi Youpin e Mall in crowdfunding a 169 yuan, pari al cambio a circa 22 euro.