Acer presenta nuovi notebook e desktop per gamer e creator, ma non solo

Si è svolta oggi la conferenza globale next@acer, nel corso della quale Acer ha presentato numerose novità, dedicate principalmente al mercato dei notebook. Si vai dai modelli dedicati al gaming a quelli pensati per i creator, senza scordare i modelli più economici e i Chromebook, sempre più richiesti e apprezzati.

Acer Predator Orion 7000

Partiamo dall’offerta desktop, che include, oltre a una nuova serie di POC, anche un videoproiettore da gioco e una scrivania pensata per avere tutto sempre in ordine e a portata di mano. I desktop della serie Predator Orion 7000 offrono i più recenti processori Intel di dodicesima generazione, GPU fino a NVIDIA Ge-Force RTX 3090 e fino a 64 GB di RAM.

Il nuovo chassis con pannelli laterali in vetro temperato mostra le due ventole anteriori da 140 mm e una terza posizionata sul retro da 120 mm. Sul lato superiore è possibile montare una ventola da 240 mm in sostituzione di quella da 120 mm e il software PredatorSense permette di controllare l’illuminazione ARGB, le ventole e l’overclock.

Ricca la parte dedicata alla connettività, con il supporto WiFi 6E, Killer 2,.5G LAN, tre porte USB 3.2 Type-A, una porta USB 3.2 Type-C e due jack audio nella parte frontale. Sul retro troviamo altre tre porte USB 3.2 Type-A, una Type-C, due USB 2.0 e tre jack audio. Per completare la dotazione sono presenti un hotswap drive bay USB 3.2 Type-C da 2,5 pollici, 2 SSD M.2 PCIe NVMe e due SATA 3 per HDD da 3,5 pollici.

Il proiettore Predator GD711 a LED offre una risoluzione 4K con frequenza di refresh variabile, che può arrivare a 240 Hz a 1080p, con una modalità ECO che raggiunge i 23 decibel, ideale quindi per la visione dei film. Presenti due modalità gaming, per scene chiare e scure, per adattarsi alle esigenze di ciascun giocatore. Sono disponibili due porte HDMI 2.0, uscita audio e tre USB-A per varie funzioni.

La scrivania Predator Gaming Desk misura 140 centimetri ed è disponibile con superficie laminata in fibra di carbonio o una con mouse pad dedicato. Offre un rack per alloggiare gamepad e altri accessori, gancio per le cuffie, porta borraccia, vassoio posteriore per carica batterie e aperture passacavi. Può portare fino a 120 Kg, ottimo quindi per postazioni da gioco molto complesse.

I prezzi del PC Desktop saranno comunicati in prossimità del lancio, per il quale non è stata comunicata una data ufficiale. Il video proiettore sarà in vendita a dicembre al prezzo di 1.499 euro, mentre la versione a lampada arriverà a gennaio a 1.399 euro. La scrivania sarà in vendita nei primi mesi del 2022 a 229 euro.

Dispositivi antimicrobici

Acer espande la propria offerta di dispositivi anti microbici, che ora include notebook TravelMate, dispositivi Enduro Urban, e numerosi accessori per notebook.

Troviamo ad esempio il notebook convertibile TravelMate Spin P4, con copertura in argenti per ridurre la proliferazione dei microbi e dei batteri. Il portatile è caratterizzato da CPU Intel di undicesima generazione, storage M.2 fino a 1 TB, angoli rinforzati per resistere agli urti e schermo touch da 14 pollici con protezione Gorilla Glass. ottima l’autonomia, che supera le tredici ore, mentre sono disponibili numerose soluzioni di sicurezza, incluso un lettore biometrico per le impronte digitali.

Acer Enduro Urban N3 è un notebook per chi opera all’aperto, costruito con specifiche militari per resistere ad acqua, polvere e cadute. Utilizza CPU Intel di undicesima generazione, GPU GeForce MX330, fino a 32 GB di RAM e schermo FullHD da 14 pollici. Tasti, porte e altoparlanti sono sigillati e il sistema di drenaggio, unito al ventilatore Aquafan, permettono di usare il notebook in qualsiasi condizione atmosferica.

Acer Enduro Urban T3 è un tablet da 10 pollici pensato per l’uso in casa e all’aperto, con certificazione MIL-STD-810H, resistenza alle cadute, certificazione IP53 e trattamento anti microbico su schermo, cover, cornici e pulsanti. Lo schermo FullHD offre una luminosità fino a 600 nit e la fotocamera frontale lo rende ideale anche per le videochiamate e per la DAD.

Chiudiamo con gli accessori per i Chromebook, come tastiere e mouse, con trattamento sulla maggior parte delle superfici, per la massima igiene possibile.

TravelMate Spin P4 sarà in vendita nel 2022 a partire da 1.119 euro, Enduro Urban N3 entro fine 2021 a partire da 799 euro, Enduro Urban T3 nella prima parte del 2022 a partire da 299 euro e gli accessori Chromebook arriveranno a febbraio 2022 a partire da 124,90 euro.

Monitor Nitro e proiettore laser

Acer L811 è un nuovo proiettore laser a ottica ultra corta, con risoluzione 4K, HDR120 e luminosità di 3.00 lumen, in grado di proiettare un’immagine di 120 pollici a soli 31 centimetri di distanza. Il contrasto di 2.000.000:1 e la tecnologia LumiSense permettono di ottenere immagini straordinarie, con regolazione dinamica della luminosità.

La certificazione IP6X ne favorisce l’uso all” aperto e l’app store precaricato consente di accedere a servizi e piattaforme social anche senza connettere altri dispositivi. Sarà sul mercato a novembre a 2.599 euro.

Il monito Nitro XV2 offre una risoluzione WQHD su una diagonale da 27 pollici, con refresh rate a 300 Hz per una resa incredibile. Il tempo di risposta GtoG è di appena 0,5 millisecondi eliminando qualsiasi sfocatura dagli oggetti in rapido movimento. Con LightSense la luminosità si regola in base alla luce ambientale e lo stesso accade con ColorSense. L’Ergostand permette infine di trovare la perfetta angolazione, con la possibilità di ruotare lo schermo sui tre assi e in altezza. Arriverà in Italia a novembre a 1.149 euro.

Acer CB273U invece è un monitor IPS WQHD da 27 pollici con angolo di visione di 178 gradi e docking station con porta USB Type-C, porta RJ45 e switch KWM integrato. Offre il supporto Ergostand per la miglior regolazione possibile. Sarà in vendita a 449 euro dal mese prossimo.

Acer ConceptD 7 e ConceptD 3

Pensato per designer e sviluppatori, ConceptD 7 SpatialLabs è basato su CPU Intel di undicesima generazione, con GPU NVIDIA GeForce RTX 3080. L’app SpatialLabs Go utilizza l’intelligenza artificiale per convertire in 3D stereoscopico i contenuti in 2D come video, immagini, feed delle webcam e videogiochi semplici.

La RAM può arrivare a 64 GB mentre lo spazio di archiviazione su SSD NVMe PCIe può raggiungere i 2 TB. Il tutto associato a uno schermo 4K certificato PANTONE, sopra il quale sono posizionate delle telecamere stereoscopiche che tracciano la posizione e i movimenti degli occhi per fornire immagini tridimensionali all’utente.

Per i progettisti SpatialLabs offre la possibilità di convertire in immagini 3D i principali formati di file 3D, e permette di usare il notebook in abbinamento a uno schermo 2D esteso per semplificare la modifica dei modelli.

ConceptD 3 offre un modello da 16 pollici e un convertibile da 15,6 pollici con penne digitali Wacom EMR, CPU Intel e GPI NVIDIA T1200. Anche in questo caso lo schermo è certificato PANTONE e lo chassis è resistente a macchie e abrasioni.

ConceptD 7 arriverà in Italia nel primo trimestre del 2022 a 3.799 euro, mentre ConceptD 3 già a novembre a partire da 1.999 euro.

Acer Vero

Acer conferma il proprio impegno verso la sostenibilità con i prodotti della serie Vero, realizzati utilizzando materie plastiche PCR (Post-Consumer Recycled). I primi dispositivi sono due notebook, un mini desktop e un monitor, che aprono la strada a una nuova filosofia eco-friendly.

Aspire Vero è un notebook con schermo da 15,6 pollici riciclabile al 99%, con CPU Intel di undicesima generazione e grafica Intel Iris X, connettività WiFi 6, USB Type-A e Type-C, e una serie di accessori eco sostenibili per un’esperienza completamente green. Sarà in vendita a breve a 799 euro.

Travelmate Vero offre CPU Intel Core i7 di undicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 1TB, autenticazione biometrica con riconoscimento del volto, e numerose possibilità di personalizzazione per le aziende. In Italia arriverà nel 2022 a 919 euro.

Veriton Vero Mini è un mini PC desktop disponibile in tre dimensioni, facilmente trasportabile e con la possibilità di fissarlo dietro al monitor grazie agli attacchi VESA. Usa processori fino ai più recenti Intel vPro e offre numerosi strumenti per il controllo aziendale. Sarà disponibile da marzo 2022 a partire da 299 euro.

Vero BR277 infine è un monitor da 27 pollici con Ergostand per la miglior regolazione possibile, tecnologie per la riduzione dell’affaticamento visivo e riduzione della luce blu. In Italia costerà 299 euro da marzo 2022.

Chromebook Spin

Chiudiamo questa lunghissima carrellata con i nuovi Chromebook, quattro in tutto, pensarti per le aziende ma anche per i privati cittadini.

Chromebook Spin 514 con schermo FHD da 14 pollici, disponibile anche in versione Enterprise, utilizza processori Intel di undicesima generazione, offrendo audio di qualità (DTA Audio), certificazione MIL-STD-810Hm WiFi 6, touchpad con Gorilla Glass, tastiera retroilluminata e due porte USB Type-C. In Italia sarà in vendita a breve a partire da 799 euro (1.049 euro in versione Enterprise).\

Chromebook 515 è pensato per le videoconferenze e per chi cerca un dispositivo dalle buone prestazioni. Offre uno schermo da 15,6 pollici, CPU Intel di undicesima generazione, grafica Iris X, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di SSD PCIe NVMe. Dispone di amplificatori intelligenti per migliorare la qualità audio, certificazione MIL-STD 810H, touchpad protetto da Gorilla Glass e connettività WiFi 6, HDMI e USB Type-C. È in vendita a partire da 499 euro, 799 euro nella versione Enterprise.

Chromebook 514 è un ultra portatile con MediaTek Kompanio 828, per sopportare carichi di lavoro di vario tipo, dallo streaming alla creazione di contenuti. Il display opaco da 14 pollici con multitouch è ideale per un utilizzo semplificato. In vendita da novembre a 399 euro.

Infine Chromebook Spin 314, in vendita questo mese a partire da 449 euro, usa un touchpad in plastica interamente riciclata, con una sensazione tattile simile al vetro. Dispone di uno schermo IPS da 14 pollici e batteria che offre 10 ore di autonomia, La connettività include USB Type-A e Type-C, HDMI, slot microSD e WiFi 6.