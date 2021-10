Ecco Polar Grit X Pro e Grit X Pro Titan: due sportwatch completi e smart

Polar una delle più importanti realtà nel mondo degli smartwatch sportivi e non solo, e quest’oggi ha presentato due nuove versioni del modello Polar Grit X presentato l’anno scorso: Polar Grit X Pro e Polar Grit X Pro Titan.

Caratteristiche Polar Grit X Pro e Grit X Pro Titan

Entrando nel dettaglio, il design generale dello smartwatch si discosta poco dal modello annunciato l’anno scorso e questo non è un male: resta l’aspetto ricercato e dal forte sapore premium tipico di uno smartwatch evidentemente indicato a chi pratica sport a determinati livelli. La cassa circolare è abbracciata da tasti fisici da entrambi i lati, mentre dal punto di vista software per entrambi i modelli è disponibile il supporto alla modalità always-on.

La differenza più importante tra Polar Grit X Pro e Polar Grit X Pro Titan la registriamo a livello della lavorazione della cassa: la prima in acciaio inossidabile; la seconda, invece, in titanio. Entrambi montano un display touch a colori con diametro di 3 cm e risoluzione da 240 x 240 pixel, modulo GPS, impermeabilità fino a 100 metri, 7 giorni di autonomia in modalità orologio e 40 ore in modalità allenamento con GPS e sensore HR sempre attivo, supporto a più di 130 modalità di allenamento, tracking della qualità del sonno e molto altro.

Prezzo e disponibilità Polar Grit X Pro/Grit X Pro Titan

I nuovi smartwatch di Polar sono disponibili sul sito ufficiale nei seguenti modelli:

Polar Grit X Pro a 499,90 euro nelle taglie M/L o S e nelle colorazioni Black DLC, Nordic Copper e Artic Gold;

nelle taglie M/L o S e nelle colorazioni Black DLC, Nordic Copper e Artic Gold; Polar Grit X Pro Titan a 599,90 euro nelle taglie M/L o S e nella sola colorazione Titan.

