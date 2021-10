Notebook in offerta su Amazon: ecco i migliori economici e per il gaming

Notebook in offerta su Amazon: ecco i migliori economici e per il...

Si apre una nuova settimana delle offerte Amazon ancora dedicata a chi deve comprare un nuovo notebook. La selezione di oggi prevede ben due notebook classici dal buonissimo rapporto qualità prezzo accompagnati da una contro proposta gaming dal prezzo più elevato ma comunque in sconto.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 10 Ottobre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 10 Ottobre 2021

Huawei Matebook D 14

Stesso identico hardware per Huawei Matebook D 14 che differisce per la diagonale del display leggermente più piccola che lo rende un po’ più portatile. Il design è lo stesso, sempre elegante, raffinato e robusto quanto basta per resistere a tutte le difficoltà della vita quotidiana. Anche su Huawei Matebook D 14 c’è la fotocamera pop-up a scomparsa nella tastiera tra i tasti F6 e F7.

Il processore è sempre un Intel Core i5 10210U, 512 GB SSD e 8 GB di RAM. Anche su questa versione più compatta i possessori di uno smartphone Huawei possono utilizzare le funzioni di Huawei Share per condividere lo schermo dello smartphone, i file e le notifiche semplicemente poggiando lo smartphone sul tag NFC.

Huawei Matebook D 14 a 599 euro invece di 749 euro

ASUS Vivobook 15

Asus Vivobook 15 ha delle specifiche tecniche aggiornate con il processore Intel Core i7 di undicesima generazione e scheda grafica integrata Intel Xe, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe NVMe da 512 GB. Vivobook 15 è in grado di operare sotto notevole stress e non limitare le sue prestazioni. Il display è da 15.6″ FullHD con cornici particolarmente ridotte, ha un discreto trattamento antiriflesso. Si chiude il cerchio con un design elegante, una costruzione buona, una tastiera non incredibile ed un touchpad funzionale.

ASUS Vivobook 15 a 729 Euro invece di 899 Euro

Asus ROG Zephyrus G15

Uno dei migliori portatili gaming in circolazione con processore Ryzen ad un prezzo che, osservando ciò che offre, risulta essere quasi giusto. Asus Zephyrus G15 2021 è una macchina fantastica con processore AMD Ryzen 9 5900HS, 32 GB di RAM , SSD da 1 TB e una scheda grafica GeForce RTX 3080. Sono numeri sulla carta che si traducono in un’esperienza coinvolgente grazie al display da 15.6″ con risoluzione FullHD adeguatamente calibrato 100% sRGB e refresh rate da 120 Hz. Una gran bella macchina, potente ed equilibrata.

ASUS ROG Zephyrus G15 a 2999 Euro invece di 3199 Euro su Amazon Italia

HP Pavilion Gaming 15

Se state cercando buone prestazioni sotto i 1000 Euro e non vi spaventano le dimensioni ed il design discutibile, questo HP Pavilion Gaming da 15,6″ è perfetto. Le specifiche sono quelle che colpiscono un vero gamer e non solo, questo Pavilion Gaming 15 ha un processore AMD Ryzen 5 4600H con una GeForce GTX 1650. Ovviamente le prestazioni sono di alto profilo e riuscirete a giocare ai titoli più impegnativi senza temere grosse perdite di frame ma c’è da rinunciare alla durata della batteria che senza troppi giri di parole è scarsa. Ottima dotazione di porte, molto bene gli speaker curati da Bang&Olufsen, meno bene la luminosità del display ma almeno lo schermo è antiriflesso. Per costare meno di 1000 Euro deve pur avere qualche piccola rinuncia ma son cose tranquillamente trascurabili.

HP Pavilion Gaming 15 a 799 Euro invece di 899 Euro su Amazon Italia

