La nuova serratura smart di Xiaomi supporta lo sblocco facciale 3D

Se tanti conoscono Xiaomi per i suoi smartphone, il colosso cinese ormai da diversi anni è famoso per l’ampia gamma di dispositivi che produce e gli interessi dell’azienda non possono non abbracciare pure il settore smart home, anche se una parte di tali device viene commercializzata soltanto nel mercato interno.

Uno di questi prodotti è rappresentato dalle serrature smart e il nuovo modello, chiamato Xiaomi Smart Door Lock X, può contare su una funzionalità che è piuttosto comune sugli smartphone: stiamo parlando di un sistema di sblocco facciale 3D.

Le caratteristiche di Xiaomi Smart Door Lock X

La serratura smart del colosso cinese usa un modulo di riconoscimento facciale a luce strutturata 3D autocostruito che include un proiettore di punti, luce a infrarossi, fotocamera RGB, sensore di luce, sensore di prossimità e una fotocamera a infrarossi e, a dire di Xiaomi, tale soluzione è in grado di garantire lo sblocco della porta nel momento in cui un volto riconosciuto sarà nelle sue vicinanze.

Ma lo sblocco facciale 3D non è l’unico metodo disponibile, in quanto Xiaomi Smart Door Lock X ne supporta altri sette, inclusi quelli basati su un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, una password e la connettività NFC.

La serratura Xiaomi Smart Door Lock X, che è alimentata da una batteria da 6.250 mAh (dovrebbe essere ricaricabile anche se il produttore non ha fornito dettagli al riguardo), non solo può essere gestita attraverso l’app Mijia ma è in grado di interfacciarsi con Apple HomeKit.

Il produttore non ha ancora reso noto il prezzo ufficiale della sua nuova serratura smart che, come apprendiamo da Gizmochina, farà il suo esordio ufficiale sul mercato in Cina martedì 12 ottobre. Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione di Xiaomi Smart Door Lock X anche nei Paesi europei. Staremo a vedere.

