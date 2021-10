Recensione Yeelight Staria Bedside Lamp Pro, lampada da comodino multifunzione

Recensione Yeelight Staria Bedside Lamp Pro – Yeelight è una compagnia che orbita nell’ecosistema Xiaomi e che da sempre si occupa della realizzazione si luci intelligenti, da soffitto così come da tavolo e pavimento. In passato abbiamo recensito la lampada da pavimento Yeelight Floor Lamp, e oggi vi parlo della controparte da tavolo, nella versione Pro. A differenza del modello base, la nuova variante Pro è dotata di un pad per la ricarica wireless integrato nella base, diventando quindi una soluzione perfetta per la scrivania o per il comodino.

Personalmente ho optato proprio per il comodino, utilizzando la Staria Pro sia per le sue funzioni di lampada sia per ricaricare lo smartphone di notte. L’ho tenuta con me per qualche settimana e oggi vi racconto come funziona e quali sono i vantaggi che offre.

Specifiche e funzioni

Yeelight Staria Bedside Lamp Pro offre una luce a LED bianca, con la possibilità di variare il colore della temperatura tra 2700 e 6500K, con una potenza di 18 watt, sufficienti per fornire la giusta illuminazione per la lettura di un libro, per alzarsi di notte senza disturbare troppo, ma anche per illuminare un soggiorno mentre state guardando la TV.

La base integra un pad di ricarica wireless che eroga una potenza massima di 14 watt, più che sufficienti per ricaricare in maniera veloce (ma non troppo) gli smartphone dotati di questa tecnologia. Io l’ho utilizzata per ricaricare uno Xiaomi Mi 10 senza riscontrare alcun problema, e nei miei test ho caricato anche un iPhone X e un Samsung Galaxy S10+, in entrambi i casi in maniera corretta, con tempi più che soddisfacenti.

Sulla base è presente un pulsante che serve per l’accensione e spegnimento, ma anche per regolare la temperatura dei LED e per lo spegnimento ritardato, una funzione molto comoda per chi vuole usare la lampada nella cameretta dei bambini. Una singola pressione accende o spegne la lampada, una pressione prolungata regola temperatura e luminosità, un doppio tocco attiva lo spegnimento ritardato.

Nella parte superiore della lampada, le cui forme ricordano quelle di una vecchia abat jour, è presente un inserto circolare che riprende la luce a LED della parte inferiore, per creare una luce ambientale ben diffusa in tutto l’ambiente.

Le funzioni possono essere controllate in maniera ancora più semplice utilizzando l’applicazione Xiaomi Home (la lampada è compatibile anche con HomeKit di Apple) che permette di controllare in maniera più semplice temperatura e luminosità. Io ho utilizzato l’app di Xiaomi integrando la lampada con il mio ecosistema domestico, controllandola tramite alcuni interruttori e utilizzandola per spegnere altre luci alla sua accensione. Le opportunità offerte, come per la maggior parte dei prodotti Yeelight, sono davvero parecchie e lasciano molto spazio all’utente.

Materiali e design

La lampada Yeelight Staria Pro è realizzata interamente in plastica bianca, con la sola eccezione dello stelo che collega base e lampada, realizzato in metallo verniciato in bianco. Al centro della base spicca il pad per la ricarica wireless, evidenziato da un colore grigio e dal simbolo della ricarica, realizzato in gomma per non rigare lo smartphone.

La parte superiore della lampada può essere regolata con un margine di 30 gradi, per indirizzare la luce solo verso il piano di appoggio o per diffonderla in maniera avvolgente in tutta la stanza, senza mai risultare fastidiosa. Nella parte superiore è presente un’apertura circolare per creare una luce uniforme anche sopra la lampada, riducendo le ombre e creando un effetto molto gradevole.

Il design è molto pulito, senza elementi superflui, con il connettore di alimentazione nella parte posteriore e linee molto morbide, che ben si adattano a una abitazione moderna, pur non stonando particolarmente sui mobili più datati. Anche i materiali sono di qualità, così come l’assemblaggio, ben curato e privo di sbavature, una certezza per chi cerca prodotti di buona fattura senza spendere cifre folli.

In conclusione

Yeelight Staria Bedside Lamp Pro risulta quindi la compagna ideale per il comodino, visto che oltre a illuminare la camera permette di ricaricare lo smartphone durante la notte. La possibilità di regolare la temperatura è molto comoda, consentendo di trovare colori adatti a ciascuna persona. Nessun problema di temperature per quanto riguarda lo smartphone in carica, sempre pronto all’uso al risveglio. La possibilità di integrare la lampada con altri dispositivi della smart home è un grosso vantaggio e permette di controllarne le funzioni anche con i comandi vocali.

Potete acquistare a lampada Yeelight su Banggood, che ringraziamo per il sample inviato, a 54,11 euro, utilizzando il codice BGb4fdbc valido fino al 30 novembre.

Acquista Yeelight Staria Pro su Banggood