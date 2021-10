Weekend di offerte sul Samsung Shop grazie a questo codice sconto

Siamo entrati nel cuore del weekend e sul Samsung Shop sono disponibili nuove offerte su tanti prodotti del marchio. Grazie all’iniziativa proposta in queste ore e valida fino a lunedì è possibile risparmiare il 10% su una miriade di prodotti, da smartphone Android a notebook, da TV a dispositivi wearable (e non solo).

Extra sconto del 10% sul Samsung Shop con questo coupon: come utilizzarlo

Fino alle 23:59 dell’11 ottobre è possibile ottenere un extra sconto del 10% su tantissimi prodotti del Samsung Shop, anche se purtroppo ci sono alcune esclusioni “importanti”: tra queste gli ultimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, ma anche alcuni modelli di TV e di soundbar (tutte le esclusioni qui).

Lo sconto si ottiene inserendo il coupon SAMSUNGFLASH all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, facilmente individuabile nel carrello prima del pagamento. Come sempre non è possibile inserire più di un codice sconto, quindi nel caso il prodotto scelto possa usufruire di altri coupon è ovviamente consigliabile optare per quello più “pesante”. Non è nemmeno possibile combinare il programma Samsung Value.

Il coupon Samsung ha dunque qualche limitazione, ma risulta comunque utilizzabile per acquistare tantissimi prodotti, come smartphone Android, tablet Android, notebook Galaxy Book, smart TV, monitor, cuffie Galaxy Buds, smartwatch, elettrodomestici e così via. La promozione è valida come detto solo per poche ore, quindi non è il caso di tentennare troppo una volta individuato il prodotto desiderato.

Per sfruttare il codice sconto SAMSUNGFLASH e le altre offerte del Samsung Shop è possibile seguire il link qui sotto:

