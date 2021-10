Far Cry 6, Riders Republic e altri titoli in arrivo su GeForce Now

Far Cry 6, Riders Republic e altri titoli in arrivo su GeForce...

Il mese di ottobre si apre con Far Cry 6 per il servizio di gioco in streaming Nvidia GeForce Now che accoglie a braccia aperte l’ultimo capitolo della popolarissima serie di Ubisoft.

Far Cry 6 è solo uno dei sette nuovi titoli che si uniscono questa settimana al vasto catalogo di giochi offerti dalla piattaforma, su un totale di 23 titoli che verranno aggiunti al servizio questo mese, tra i quali spiccano Marvel’s Guardians of the Galaxy e Riders Republic, anch’essi disponibili al day one.

Far Cry 6 disponibile al day one su GeForce Now

Di seguito l’elenco completo dei giochi che arriveranno su GeForce NOW nel mese di ottobre, inclusi i nuovi titoli in arrivo già questa settimana che trovate elencati qui sotto.

Far Cry 6 (lancio su Ubisoft Connect)

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (lancio su Steam)

PC Building Simulator (gratuito su Epic Games Store, 7 ottobre)

The Bus (Steam)

Going Medieval (Steam)

Gone Home (Steam)

Space Haven (Steam)

A seguire la lista dei giochi che si aggiungeranno al catalogo di GeForce Now durante il mese di ottobre.

