Google Calendar ora permette di creare note per un evento

Google continua a lavorare sodo per migliorare l’integrazione dei suoi servizi per offrire un’esperienza fluida soprattutto a chi lavora. È questo lo scopo con cui è stato concepito l’ultimo aggiornamento di Calendar, che grazie all’integrazione con Docs, permette di creare un documento per prendere appunti semplicemente accedendo all’evento Calendar cui si deve partecipare.

Il funzionamento di questa novità è piuttosto semplice ma decisamente utile ed efficace, Calendar infatti mostrerà l’opzione “Prendi appunti evento” nel pannello Evento e una volta attivata, creerà un nuovo file Docs. Nel caso in cui saremo noi a creare un evento allora il procedimento sarà simile, con la differenza che l’opzione si chiamerà “Crea nota evento” così da poter allegare il file Docs prima di dover salvare.

Ciò che rende questa funzione decisamente comoda e semplice da utilizzare è che Google si premurerà di inserire alcune informazioni chiave all’interno della nuova nota creata da Calendar. Queste informazioni includono titolo, data, nomi dei partecipanti e delle voci aggiuntive, facendo fede ovviamente alle informazioni fornite dall’evento stesso. Il documento non deve necessariamente essere creato all’inizio dell’evento ma Calendar sarà in grado di allegarlo per tutti i partecipanti anche se lo creeremo successivamente.

Questo aiuta sia chi ha creato l’evento sia i partecipanti, che potranno consultare la nota creata tramite Calendar in qualsiasi momento, visto che la condivisione con essi avviene automaticamente, così da non doverlo fare manualmente inserendo indirizzi e-mail o selezionando i partecipanti da una lista. Nel caso in cui creassimo la nota in un momento successivo all’inizio di una riunione, Google ci darà la possibilità di decidere se condividere o meno la stessa con gli altri partecipanti.

La nuova funzione ha fatto le sue prime apparizioni su Google Workspace, G Suite Business e G Suite Basic nelle ultime ore ma potrebbero volerci circa 15 giorni per essere disponibile per chiunque. Per poter attivare la creazione di note su Calendar è necessario essere il creatore dell’evento o un partecipante autorizzato a modificarlo.