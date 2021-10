Abbonamenti: codici sconto per tutte le riviste fino al 18 ottobre

Il sito Internet Abbonamenti.it, dedicato alla vendita online di abbonamenti a riviste e magazine tra i più diffusi e apprezzati editi dai maggiori gruppi editoriali italiani, tra cui Mondadori, Gruner und Jahr, Quadratum e Hearst, ha in corso una nuova offerta valida per l’acquisto di abbonamenti e riviste.

Grazie al codice sconto DEWF4D7MD5 dal 7 al 12 Ottobre gli abbonamenti alle riviste e ai fumetti della categoria Bambini e Ragazzi saranno scontati di un ulteriore 6% sul prezzo già scontato da Abbonamenti.it.





Inoltre, il codice sconto DSFF87S5CYS attivo dal 14 al 18 Ottobre sarà valido per uno sconto ulteriore del 5% su tutti gli abbonamenti.

Su Abbonamenti.it oltre ai periodici per i più giovani sono disponibili oltre 120 testate: dalle quelle di attualità e d’opinione a quelle in tema gossip come Chi diretta da Alfonso Signorini; ma sono disponibili anche riviste per la famiglia e per i ragazzi, insomma un’offerta in grado di soddisfare ogni interesse: dalla finanza all’economia, dalla scienza alla salute, dal design all’informatica, dalla casa alla cucina, dal cinema alla musica, dallo sport ai viaggi.

Codici sconto per abbonamenti a riviste e fumetti (7 – 12 Ottobre 2021)

Ecco alcuni esempi di offerte scontate:

Codici sconto per abbonamenti a tutte le riviste (14 – 18 Ottobre 2021)

Ecco alcuni esempi di offerte scontate che potete sfruttare dal 14 al 18 ottobre:

Queste sono solo alcune delle proposte del sito Abbomenti.it, se avete intenzione di sottoscrivere un abbonamento cartaceo o digitale ad una rivista, oppure di donarlo a qualcuno, potrebbe essere il momento giusto per approfittare di questa offerta di coupon sconto ulteriore fino al 6%.







Potrebbe interessarti: Tutto sul Settimanale Chi, quando esce, quanto costa

Vedi anche: I migliori set Lego Marvel del momento